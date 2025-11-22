AC Milan v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato و علي سمير

"كان عليّ الاختيار بينهم وريال مدريد" .. أليجري يروي كواليس اللحظة التي اقترب فيها من تدريب إنتر

تصريحات مثيرة من مدرب ميلان قبل الديربي

قبل ديربي الغضب المنتظر بين إنتر وميلان، خرج ماسيميليانو أليجري المدير الفني للروسونيري، للحديث عن بعض الأسرار الخاصة بمسيرته، واللحظة التي اقترب فيها من تدريب الغريم التقليدي لفريقه الحالي.

أليجري قال إنه كان عليه اتخاذ القرار سريعًا، مشيرًا إلى أنه كان عليه الاختيار بين إنتر وريال مدريد ويوفنتوس، كما تطرق إلى بعض الأمور الأخرى الخاصة بالديربي.

  • أليجري كان قريبًا من إنتر

    اعترف المدرب الإيطالي بأنه كان قريبًا من الانضمام إلى إنتر: "في العام الذي عدت فيه إلى يوفنتوس، كان عليّ أن أقرر في ليلة واحدة ما إذا كنت سأنضم إلى ريال مدريد أم أعود إلى يوفنتوس أم أنضم إلى إنتر. كلمات ماروتا؟ لكي تفوز بالمباريات، عليك أن تكون براجماتيًا وواقعيًا".

  • جمال الديربي

    أليجري قال عن مواجهة إنتر:"ستكون أمسية رائعة لأن هناك منافسة تاريخية. نأمل أن تكون مباراة جميلة من الناحية الفنية. نواجه فريقًا قويًا للغاية وهو المرشح للفوز بالدوري الإيطالي إلى جانب نابولي. في وسط الملعب، هم فريق متمرس يضم لاعبين يتمتعون بالمهارة الفنية والبدنية. علينا أن نلعب مباراة جيدة من الناحية الفنية وأن نكون أكثر انتباهًا من مباراة بارما".

    وعن مقترح جينارو جاتوزو مدرب المنتخب الإيطالي بشأن إيقاف الدوري بسبب تصفيات كأس العالم:" إذا أوقفوا الدوري، فلن نلعب وسيكون ذلك ميزة للمنتخب الوطني. رينو يقوم بعمل جيد، لكن أعتقد أنهم كانوا يعلمون أنهم سيلعبون في المباراة الفاصلة".

    وعن ظروف فريقه:"لياو-بوليسيتش؟ أتوقع منهما ما أتوقعه من الجميع. اللاعبون غير المتاحين هم زاكاري أثيكامي الذي عاد من المنتخب الوطني مصابًا في عضلة الساق، وخيمينيز الذي لم يتعافى بعد. أدريان رابيو؟ سيلعب".

  • ما الذي يحتاجه ميلان في الديربي

    وقال عن هدف ميلان من المباراة: "غدًا تبدأ الفترة التي ستقودنا إلى مارس في أفضل ظروف الترتيب. ثم هناك الشهران الأخيران اللذان سيحددان الترتيب النهائي. في الوقت الحالي، هناك 20 مواجهة مؤكدة من الآن وحتى مارس، وإذا أبلى الفريق بلاءً حسنًا، سنصل إلى 22 مباراة مع كأس إيطاليا وكأس السوبر. لقد قضينا أسبوعًا جيدًا من العمل بعد أن فشلنا في ذلك الشهر الماضي بسبب الإصابات العديدة. غدًا ستكون مباراة صعبة جدًا لأننا سنلعب ضد فريق قوي. نحن نعمل من أجل خوض هذه المباريات لأنها المناسبات الكبيرة التي تمنحك الأدرينالين، ثم سنرى ما إذا كنا جيدين وحظينا بقليل من الحظ. ماذا يعني الفوز بالديربي؟ قضاء أسبوع جميل".

  • الهروب أو التجاوز

    وأما عن موقفه في حالة الهزيمة: "الهروب أم التجاوز؟ البطولة لا تزال طويلة، والترتيب يمكن أن يتغير في أي لحظة. الهدف هو أن نكون بين الأربعة الأوائل في 25 مايو. النسب العالية لفوز ميلان؟ في البداية، النتيجة 0-0، يجب أن نلعب. نحن نعرف قدراتهم، فهم الفريق الأول في الدوري الإيطالي من حيث التسديدات على المرمى والأقل استقبالًا للأهداف".