علي سمير

مباراة ستحسم كل شيء .. دعم مشروط من ريال مدريد لألونسو و"قمة ديسمبر" تحدد مصيره مع النادي!

الشكوك لا تزال محيطة بالمدرب الإسباني

رغم أنه لا يزال في الموسم الأول له مع ريال مدريد، إلا أن التكهنات تحيط بالمدرب الإسباني تشابي ألونسو، وسط ترقب من فلورنتينو بيريز رئيس النادي لنتائج الفريق معه.

ألونسو وصل ريال في الصيف الماضي بعد رحيل المخضرم كارلو أنشيلوتي، وجاء من باير ليفركوزن، وسط طموحات من عشاق النادي بتجربة مختلفة بعد موسم صعب عاشه الفريق مع المدرب الإيطالي.

ووقع الإسباني على عقد مدته 3 سنوات مع الميرينجي، وبدأ مهمته في كأس العالم للأندية،، حيث كانت تسير الأمور بشكل جيد، قبل أن يتلقى خسارة موجعة 4/0 أمام باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي.

الجدل يحيط بمستقبل ألونسو بصفة مستمرة خلال موسم 2025/2026 الجاري، ويبدو أن مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال ستكون حاسمة لمصيره.

  • الخسارة التي هزت صورته

    جماهير ريال مدريد بدأت بشكل تدريجي تعتقد أن تشابي ألونسو ليس جيدًا كما قيل عنه، وذلك رغم الانتصارات التي حققها على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في بداية حقبته.

    ويرجع ذلك إلى المستويات التي قدمها الفريق تحت قيادته، رغم كل الإشادات التي تلقاها على كرته الممتعة مع ليفركوزن، ومن هنا بدأت الشكوك تحيط بمستقبله، وسط تأكيدات بأنه لم يكن الخيار الأول لبيريز، بل فضل الرئيس المخضرم المدرب الألماني يوررجن كلوب عليه، ولكن الأخير رفض فكرة العودة للتدريب.

    انتشرت وقتها بعض الأنباء حول أن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، ستكون الفيصل في الحكم عليه، وفاز ألونسو لتتحسن صورته، قبل أن تأتي الخسارة من ليفربول في دوري الأبطال بهدف نظيف لتمحي كل ذلك.

    التعادل مع رايو فاييكانو أيضًا جعل الأمور تزداد سوءًا، ليصبح مستقبل ألونسو مهددًا بشكل حقيقي، حيث يخضع للكثير من التدقيق من إدارة النادي خلال الأسايع القليلة الماضية.

    دعم تشوبه بعض التحفظات

    صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إنه على الرغم من الشائعات المنتشرة حول مصير ألونسو، إلا أن ريال مدريد يظهر دعمه لألونسو في الخارج، رغم بعض التحفظات عليه بالداخل.

    الخلاف الذي دار بين فينيسيوس جونيور وألونسو في الكلاسيكو أثار حالة من الجدل داخل النادي، حيث تؤمن الإدارة بأن قرار تغييره لم يكن صائبًا.

    وأشارت إلى أن ما حدث بين الثنائي يعكس سوء علاقة ألونسو باللاعبين في غرفة الملابس، بوجود حالة من عدم الرضا أيضًا لدى فيديريكو فالفيردي وجود بيلينجهام ورودريجو وإندريك.

  • القمة التي ستحسم كل شيء

    ريال مدريد لم يتخذ أي قرار نهائي بخصوص ألونسو حاليًا، حيث ينتظر النادي لما ستسفسر عنه الأسابيع القادمة، طامحًا في المزيد من الانتصارات التي ستخمد نيران الشكوك حول مستقبل ألونسو.

    وقالت "موندو ديبورتيفو" إن مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في 10 ديسمبر المقبل، في دوري أبطال أوروبا، ستكون حاسمة بشكل كبير في مسيرة ألونسو مع العملاق الإسباني.

    سيتي سيزور وقتها ملعب سانتياجو برنابيو، ولو خسر ريال أو ظهر بصورة سيئة مع ليفربول، سيكون ذلك عاملًا حاسمًا في إمكانية رحيل ألونسو في المستقبل القريب.

    ما التالي لريال مدريد؟

    الفريق الذي عانى في الموسم الماضي 2024-2025؛ قرر أن يفتح صفحة جديدة في العام الرياضي الحالي، بالتعاقد مع ألونسو في الصيف، ولكنه لا يعيش أفضل فتراته ومقبل على مرحلة صعبة.

    ألونسو الذي لعب سابقًا في ريال مدريد، بدأ مسيرته التدريبية مع الفريق الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"؛ والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، وخرج من المسابقة في نصف النهائي أمام باريس، ليبدأ الموسم الجاري بحالة جيدة قبل المرور بفترة من التخبط.

    يعود ريال مدريد إلى المنافسات المحلية والقارية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة، ويسعى للحفاظ على صدارته للدوري الإسباني التي يحتلها بـ31 نقطة، متقدمًا بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة.

    وكان الفارق 5 نقاط قبل الجولة الماضية، إلا أن الملكي تعثر بالتعادل سلبيًا مع رايو فاييكانو، بينما فاز برشلونة على إلتشي ليتقلص الفارق إلى 3 نقاط، ويعود السباق في الليجا مشتعلًا للغاية.

    وحقق ريال مدريد الانتصار في 10 مباريات، مقابل تعادل وهزيمة في أول 12 جولة من مسابقة الدوري؛ مع تسجيل 26 هدفًا، واستقبال 10 في شباكه.

    وحاليًا يستعد ريال مدريد لمباراته المقبلة في الليجا، عندما يحل ضيفًا على إلتشي بملعب مانويل مارتينيز فاليرو، وذلك يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

    وبعدها يخرج النادي الملكي في مهمة صعبة أخرى لكن في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على أولمبياكوس اليوناني بملعب كارايسكاكيس، يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

    ويحتل ريال مدريد المركز السابع في جدول الترتيب العام من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، حققها من 3 انتصارات، بينما خسر مرة واحدة أمام العملاق الإنجليزي ليفربول في الجولة الرابعة.

