انسحاب ريال مدريد من كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 .. العقوبات المتوقعة والمواقف السابقة

ما العقوبة المتوقعة على ريال مدريد لو انسحب من كأس ملك إسبانيا 2025 قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو المباراة النهائية؟

أكدت تقارير صحفية عديدة في إسبانيا اتجاه ريال مدريد نحو الانسحاب من كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 أمام برشلونة قبل 24 ساعة فقط من انطلاق المواجهة.

وكان ريال مدريد قد انسحب من المؤتمر الصحفي للكلاسيكو وامتنع نجومه عن التدريب في ملعب "لا كارتوخا" في تصعيد مباشر وقوي ضد التحكيم.

كما أكد الاتحاد الإسباني في بيان رسمي قرار النادي الملكي بعد المشاركة في العشاء الودي والصور التذكارية المعتادة قبل المباراة النهائية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في التقرير الآتي نستعرض النتائج المترتبة على انسحاب ريال مدريد حال قرر بشكل رسمي ذلك، وما هو تاريخ الانسحابات في الكلاسيكو أو في المسابقات الأخرى المختلفة.