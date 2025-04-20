ريال مدريد وأتلتيك بيلباو | مقصلة الإقصاء لن تهبط على رقبة أنشيلوتي الآن .. ولكن عليكم "الخوف" من برشلونة!

هدف خرافي أنقذ رقبة أنشيلوتي في اللحظات الأخيرة..

فعلها ريال مدريد بشق الأنفس، بهدف صاروخي أنقذ الملكي وأنشيلوتي، اخترق حصون أتلتيك بيلباو، وأحبط حارسه أوناي سيمون بعد أداء أكثر من رائع، لينتهي اللقاء بفوز الريال بنتيجة (1-0)، على ملعب البرنابيو، في مباراة الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وأحرز فيديريكو فالفيردي هدف المباراة في الدقيقة 90+3، ليعيد الأمل لجماهير الريال في مواصلة المنافسة على لقب الليجا، وينهي مسيرة 11 مباراة متتالية لم يتذوق فيها الفريق الباسكي طعم الخسارة في جميع المسابقات.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة، ليحتل وصافة جدول الدوري الإسباني، بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر بـ73 نقطة، مع تبقي ست جولات على نهاية الموسم، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو، الذي يواصل النزاع على بطاقة العبور لدوري أبطال أوروبا، عند 57 نقطة، في المركز الرابع.

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ماذا حدث في مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟ وما هي أبرز النقاط حول المواجهة؟ هذا ما سنستعرضه في النقاط التالية..