Riyad Mahrez GOA ONLYGoal AR
أحمد فرهود

لأنك أبدعت وقف الحظ معك ورفض أن يدمرك! .. رياض محرز الساحر الذي أنقذ الأهلي ضد القادسية بـ"عين الخيل"

عندما استعاد رياض محرز قمة تألُقه أمام القادسية..

إحدى أجمل المقولات التي يُمكن أن تقرأها أو تسمع عنها؛ تلك التي تقول: "ستكون سعيدًا فقط، عندما تُحقق النجاح دون التخلي عن مبادئك".

لذا.. من حق الساحر الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن يشعُر بسعادة كبيرة الآن؛ وذلك بعدما حقق النجاح ضد نادي القادسية، مع الحفاظ على مبادئه الكروية.

هذه المبادئ الكروية المقصودة؛ هي الاستلام المعهود للكرة من محرز والتمرير المُتقن للزميل، إلى جانب التحرك الذكي فوق أرضية الملعب مع الكثير من اللقطات الممتعة.

ونتيجة لكل ذلك.. قاد محرز فريقه الأهلاوي للفوز على القادسية بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد التعادل الإيجابي (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

وبفوزه على القادسية.. يكون الأهلي ثاني المُتأهلين رسميًا إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس؛ بعد فريق الخلود الأول لكرة القدم الذي فاز (4-3) على الخليج، مساء اليوم الجمعة أيضًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور رياض محرز الرائع ضد القادسية، في ليلة الجمعة الساخنة..

  • Al-Ahli v Al-Rayyan - AFC Champions League Elite Round Of 16 2nd Leg West RegionGetty Images Sport

    رياض محرز.. "ثنائية جيدة" مع ماتيوس جونسالفيس ولكن!

    وجدنا في قمة الأهلي والقادسية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، تفاهمًا جيدًا فوق أرضية الملعب، بين كل من الساحر الجزائري رياض محرز والنجم البرازيلي الشاب ماتيوس جونسالفيس.

    ودخل الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، قمة القادسية بـ"رباعي هجومي ناري"؛ وذلك على النحو التالي:

    * جناح أيمن: رياض محرز.

    * جناح أيسر: ويندرسون جالينو.

    * تحت رأس الحربة: ماتيوس جونسالفيس.

    * مهاجم صريح: إيفان توني.

    جونسالفيس أعطى حرية كبيرة جدًا لمحرز، فوق أرضية ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" بمدينة جدة؛ حيث كانا يتبادلان المراكز، في كثير من اللقطات.

    بمعنى.. عندما كان جونسالفيس يتجه إلى الجناح الأيمن؛ كان الساحر الجزائري يذهب إلى عمق الملعب، وهكذا.

    هذا الأمر ساهم في تشتيت دفاعات القادسية بشكلٍ كبير، وتشكيل العديد من الخطورة على مرمى الحارس البلجيكي كوين كاستيلس.

    لكن.. ثنائية "محرز-جونسالفيس" تحتاج فقط إلى الانسجام أكثر، خلال الفترة القادمة؛ لكي تنفجر في مباريات الفريق الأهلاوي.

    • إعلان
  • Como 1907 vs Al-Ahli - Como CupGetty Images Sport

    رياض محرز.. جاهزية بدنية أفضل ضد القادسية وهذا الدليل!

    وسننتقل بحديثنا الآن إلى جاهزية الساحر الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من الناحية البدنية.

    نعم.. محرز لم يكن جاهزًا بدنيًا في عديد المباريات، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ إلا أنه أظهر تحسنًا كبيرًا في قمة الأهلي والقادسية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    تحسُن محرز البدني ضد القادسية، تجلى في مجموعة من اللقطات؛ وهو ما يُمكن تلخيصه في الآتي:

    * أولًا: التغطية على الظهير الأيمن علي مجرشي؛ عندما كان يتقدم للهجوم.

    * ثانيًا: العودة إلى عمق منتصف الملعب؛ من أجل استلام الكرات وبناء الهجمات.

    * ثالثًا: التحوّل من الطرف الأيمن إلى الأيسر في بعض اللقطات؛ للمساعدة في العرضيات.

    والنقطة الثالثة تحديدًا تجلت في لقطة هدف التعادل الأهلاوي (3-3)، حيث ذهب محرز إلى الجناح الأيسر، وأرسل عرضية متقنة إلى متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه؛ الذي هز شباك القادسية في الدقيقة 73.

    ولا ننسى أن رياض محرز لعب المباراة كاملة ضد القادسية، سواء الوقت الأصلي أو حتى الشوطين الإضافيين؛ مع ركضه في كل مكان فوق أرضية المستطيل الأخضر، حتى صافرة النهاية.

  • Al-Ahli v Al-Qadsiah - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    رياض محرز.. عندما منعه كوين كاستيلس من ليلة مبهرة!

    وعلى جانب آخر.. دعونا نقول بإن البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى فريق القادسية الأول لكرة القدم؛ منع تحويل ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، إلى "ليلة مبهرة" بحق لساحر الأهلي رياض محرز.

    كاستيلس منع محرز من مساهمتين تهديفيتين إضافيتين - على الأقل -، في مباراة ربع نهائي الكأس؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدقيقة 38: راوغ محرز دفاعات القادسية داخل منطقة الـ18؛ قبل أن يُسدد كرة صاروخية تصدى لها كاستيلس بيدٍ واحدة، ثم اصطدمت بالقائم وخرجت لركنية.

    * الدقيقة 90: استلم محرز كرة رائعة توغل بها داخل منطقة الـ18 القدساوية؛ قبل أن يُرسل عرضية أرضية عكسية إلى زميله ماتياس جونسالفيس، الذي سدد قوية تصدى لها كاستيلس ببراعة.

    وبصفةٍ عامة.. أبدع الحارس البلجيكي وأوقف هجوم الأهلي بالكامل، وليس محرز فقط؛ رغم أنه استقبل 3 أهداف في شباكه، خلال المباراة.

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    رياض محرز.. لاعب يمتلك "عين الخيل" فوق أرضية الميدان!

    أخيرًا.. نستطيع أن نلخص ظهور الساحر الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضد نادي القادسية، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بأنه اللاعب الذي اِمتلك "عين الخيل"، فوق أرضية الملعب.

    ومعروف عن الخيل بأنه يمتلك مجال رؤية واسع جدًا، يصل إلى حوالي 350 درجة تقريبًا؛ وهو ما تمتع به محرز في مباراة الأهلي والقادسية، مساء يوم الجمعة.

    محرز كان يرى جميع زملائه فوق أرضية المستطيل الأخضر، ويختار اللاعب الذي يتواجد في موقع أفضل للتمرير له؛ ما كسر دفاعات الخصم، بأفضل طريقةٍ ممكنة.

    وأكبر مثال على ذلك.. لقطة الدقيقة 90 التي تحدثنا عنها في السطور الماضية، والتي مرر فيها كرة سحرية إلى زميله البرازيلي ماتيوس جونسالفيس؛ بالإضافة إلى مشهد آخر في الشوط الإضافي الأول، مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه.

    ولأن محرز أبدع في هذه المباراة فكان لابد أن يقف الحظ معه؛ وذلك في "ركلات الجزاء الترجيحية"، التي أهلت الفريق الأهلاوي إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين رسميًا.

    ولم يسدد الساحر الجزائري "ركلته الجزائية" بشكلٍ جيد؛ حيث تصدى لها حارس القادسية كوين كاستيلس، لكنها تجاوزت يده واصطدمت بالقائم قبل أن تدخل الشباك.

    ولو أهدر رياض محرز هذه الركلة، وخرج الفريق الأهلاوي من البطولة؛ لكان اِنقلب السحر الذي قدّمه في المباراة ضده، وتناسى الجميع كل ما فعله ضد القادسية.

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق