"يصنع الخطورة وهو واقف" .. رياض محرز ينثر سحره أمام العروبة ويرد على اتهام أسطورة الأهلي!

ماذا قدم رياض محرز في 90 دقيقة أمام العروبة؟

رياض محرز، النجم الجزائري الذي لا يمكن للمدير الفني الألماني ماتياس يايسله، الاستغناء عنه في مباريات الأهلي، يقدم لمسات ساحرة في أول مشوار للراقي في الموسم الجديد، رغم أداء انتابه نوع من الرعونة، في مباراة العروبة.

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وشارك محرز في قيادة الأهلي للفوز على العروبة بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2024-2025.

بالطبع هو ليس رياض محرز الذي تألق وصنع رحلة لا تنسى مع مانشستر سيتي، بتحركاته الهادئة أمام العروبة، إلا أنه عندما يستلم الكرة، فلا تستطيع أن تأمنه، لأنه سيرسل كرة خطيرة تصنع خطورة محققة على مرمى المنافس.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء رياض محرز في مباراة الأهلي والعروبة..