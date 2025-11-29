كشف سر سقوط رونالدينيو .. روبرتو كارلوس : ميسي كسر إصبعي ورونالدو أفضل منه وهذا اللاعب تفوق على زيدان!

بعد فترة من الاختفاء عن الساحة، خرج النجم البرازيلي روبرتو كارلوس بحديث غني وشيق، يتطرق فيه إلى العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بمسيرته.
الأسطورة صاحب القدم اليسرى الصاروخية، جلس مع النجم النيجيري السابق جون أوبي ميكيل في البودكاست الخاص به، ليتحدث عن رحلته مع ريال والمنتخب البرازيلي وبعض الأمور الأخرى.
بداية من مقارنة نفسه بأهم النجوم في مركزه، وصولًا بالمكانة التي تمتع بها الثنائي رونالدو نازاريو ورونالدينيو في البرازيل، وزميله "المجنون" في ريال مدريد، دعونا نستعرض أهم ما قاله صاحب الـ52 سنة..