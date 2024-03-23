رونالدو وميسي وأبرز الهدافين الدوليين عبر التاريخ

تعرف على قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً مع منتخبات بلادهم على مر العصور، والمتواجد بها العديد من الأسماء التاريخية القوية، مثل رونالدو وبيليه وغيرهما

طوال تاريخ كرة القدم تميز عدد من اللاعبين بقدرتهم الفائقة على إحراز الأهداف، وبرعوا في التسجيل حتى من أنصاف الفرص.

نحن نعيش في عصر رونالدو وميسي، وهم من اللاعبين الأكثر تسجيلاً في تاريخ كرة القدم، لكن مسيرتهما مع المنتخبات تبدو مختلفة بعض الشيء، فنجم يوفنتوس السابق ومانشستر يونايتد الحالي متواجد في أعلى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف الدولية في التاريخ، أما الأرجنتيني فمتراجع بعض الشيء.

من هو الهداف التاريخي لكأس العالم؟

متواجد في القائمة أيضًا عدد من النجوم العرب، أمثال ماجد عبد الله النجم السابق للمنتخب السعودي، وحسام حسن نجم منتخب مصر السابق وغيرهما، فمن هم أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف الدولية في التاريخ.