ديربي العاصمة | لنرفع القبعة إلى جدار روما "الحصين" .. والأرجنتيني الصغير يتفوق على زيدان في "هدفه التاريخي" أمام لاتسيو!

ديربي يفي بوعوده ..

لا فائز أو خاسر، هكذا انتهى ديربي العاصمة بالتعادل الإيجابي بين لاتسيو وروما (1-1)، على ملعب الأولمبيكو، في قمة الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي، بموسم 2024-25.

مباراة غاب عنها سعود عبد الحميد، ظهير روما، لاستمرار إصابته، وشهدت ندية عالية من الفريقين، فيما نجح رانييري في الخروج من الديربي 30 في مسيرته التدريبية، دون تجرع كأس الخسارة أمام لاتسيو.

وتقدم رومانيولي هدف لاتسيو في مرمى فريقه السابق، في الدقيقة 47، ثم عاد ماتياس سولي ليقتنص التعادل لروما بهدف أكثر من رائع، في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

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وأشعل التعادل صراع مقاعد دوري أبطال أوروبا، خلال الأسابيع الست المتبقية من الدوري الإيطالي، حيث يحتل لاتسيو المركز السادس، برصيد 56 نقطة، بينما جاء روما سابعًا بـ56 نقطة.

ماذا حدث في ديربي العاصمة؟ هذا ما تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..