علي سمير

فكرة مجنونة .. روسيا تقاوم الحظر ببطولة موازية لكأس العالم والكشف عن قائمة مبدئية للفرق المشاركة!

هل ينجح هذا المقترح؟

في ظل العزلة التي تعيشها روسيا في كرة القدم، بسبب حظرها من قبل الاتحادين الدولي والأوروبي من جميع المسابقات العالمية والقارية، خرجت فكرة غريبة ومجنونة قبل انطلاق كأس العالم.

منذ الخلاف العسكري مع أوكرانيا في 2022، وتعاني روسيا من تجميد تام على المستويين العالمي والأوروبي، حيث اقتصرت مشاركاته على خوض مباريات ودية مع فرق من خارج قارة أوروبا لمدة 3 سنوات متواصلة.

الفريق لعب 21 مباراة دون هزيمة، خلال تلك الفترة، ولكنه أصبح يخوض مواجهات أقل تنافسية مثل كوبا التي فاز عليها بثمانية أهداف دون رد وبروناي التي تغلب عليها 11/0.

ويأتي هذا الأمر بعد منع الفريق من المشاركة في كأس العالم 2022، وتصفيات 2026، مما جعل روسيا تلجأ إلى حل بديل غريب من أجل الرد على هذا الحظر.

    مونديال بديل

    وفقًا لموقع "Telegrafi" فإن روسيا تريد تنظيم بطولة موازية على أرضها بالتزامن مع كأس العالم الحقيقي المقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا الصيف القادم.

    ومن المقرر أن تقتصر المشاركة في هذه المسابقة المحتملة على المنتخبات الوطنية التي فشلت في التأهل إلى كأس العال 2026، لتتكون من 8 إلى 12 عشر منتخبًا.

    وتأتي الخطة التي قد تخرج إلى النور قريبًا، بخوض جميع مباريات البطولة في الملاعب الأربعة التي تم استخدامها في كأس العالم 2018.

    وتعتبر الفكرة رياضية ورمزية، حيث تهدف روسيا إلى استخدامها من أجل الحفاظ على ظهورها في الساحة العالمية، مع إبراز قدرتها التنظيمية للأحداث الكبرى من جديد.

  • المشاركون المحتملون

    الخطة لا تزال غير سمية حتى الآن، ولكن هناك تكهنات لدى بعض الصحف حول المشاركين المحتملين، ومن المقرر أن تتشكل المسابقة من الفرق التي فشلت في التأهل لكأس العالم الموسعة التي تضم 48 فريقًا.

    ومن ضمن الأسماء التي ذكرها موقع "Telegrafi" هي صربيا، اليونان، تشيلي، بيرو، فنزويلا، نيجيريا، الكاميرون، الصين وأرمينيا إلى جانب روسيا الدولة المنظمة.

    ورغم كل هذه الأنباء، الفكرة تواجهها العديد من التحديات، حيث لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي من الاتحاد الروسي لكرة القدم، ولا يوجد ضمان بموافقة المنتخبات التي تمت دعوتها إلى المشاركة.

    وهناك تساؤلات كذلك حول شرعية المسابقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإمكانية حصولها على أي اهتمام إعلامي أو جماهيري، كما أن المنتخبات المشاركة قد تواجه حالة من الغضب لدى الفيفا بالتواجد في هذه البطولة.

    رأي إنفانتينو في عودة روسيا

    أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن دعمه العلني لفكرة عودة روسيا إلى المنافسات العالمية من جديد ولكن بشرط واحد.

    إنفانتينو تحدث خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي التاسع والأربعين في بلجراد، وقال إنه يرحب بعودة روسيا للمسابقات مرة أخرى في حالة انتهاء الأزمة الراهنة مع جارتها.

    وقال إنفانتينو خلال ظهوره بكونجرس اليويفا:"بينما تجري المناقشات من أجل نشر السلام في أوكرانيا، آمل أن نتمكن قريبًا من اتخاذ الخطوة التالية، وإعادة دمج روسيا مرة أخرى في مشهد كرة القدم العالمية، لأن ذلك سيعني أن كل شيء قد تم حله".

    واستذكر إنفانتينو ما حدث في الماضي مع صربيا، خلال بطولة أمم أوروبا 1992، عندما تم منعها من المشاركة في المنافسة لأسباب سياسية، حيث يؤمن أن اللعبة يجب أن تكون وسيلة لجمع الناس عندما تكون هناك حالة من الانقسام.

    وفي سياق متصل، ظهر أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي، وأصر على أهمية الوحدة في كرة القدم، مشددًا على فكرة مساهمة الرياضة في تجاوز الانقسامات وتعزيز التماسك بين الدول.

    وقال خلال المؤتمر الصحفي لهذا الحدث:"عندما تنتهي الحرب سيتم قبول روسيا مرة أخرى".

  • فشل فكرة الانضمام إلى آسيا

    في ديسمبر 2022، ظهرت عدة مقترحات حول إمكانية انضمام روسيا إلى قارة آسيا لتنشيط نفسها على الجانب الكروي، بعد الاستبعاد والتجاهل التام في أوروبا.

     السياسة الروسية منفتحة وبشكل كبير على آسيا، فهناك جوانب حضارية وثقافية واقتصادية عميقة، تتعدى الجانب الرياضي البحت، وتندرج في سياق تعزيز توجه موسكو نحو الشرق وقارة آسيا كبوابة لذلك بما فيها كرة القدم ، فبعد تعليق النشاط الروسي في الثامن والعشرين من فبراير 2022 فإن المنتخب خاض ثلاث مباريات ودية مع منتخبات آسيوية كانت في السابق تحت نظام الاتحاد السوفيتي وهي منتخبات أوزباكستان، قيرغيزستان و طاجيكستان.

    وتمتعت هذه الفكرة في البداية بترحيب كبير، لأن تأهل روسيا إلى نهائيات كأس العالم عن طريق آسيا أسهل بكثير من تأهلها عن طريق القارة الأوروبية العجوز.

    ولكن في النهاية لم يصل هذا المقترح إلى أي شيء ملموس على أرض الواقع، وربما تلقى فكرة كأس العالم البديل نفس المصير، إلا إذا حصلت على الدعم المطلوب من الاتحاد الروسي والمنتخبات المحتمل مشاركتها.