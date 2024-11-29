"قمامة وخنق وتنظير" .. الوجه المُظلم لرودري الذي يفضح حقيقته وينصف "المُذنب" فينيسيوس

الوجه الآخر من النجم الحاصل على الكرة الذهبية

منذ حصوله على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024، انهال علينا رودري بكم هائل وغير معقول من التصريحات التي تسير كلها في اتجاه واحد فقط.

"لم أصدق نفسي"، "لا أتفق مع عدم حضور ريال مدريد للحفل"، "فينيسيوس لاعب رائع ولكن"، نجم مانشستر سيتي أجرى العديد من المقابلات الصحفية والإذاعية، وكأنه استغل فترة التوقف الدولي وإصابته بالرباط الصليبي، من أجل الخروج بتصريحات توازي كل ما قاله طوال مسيرته الكروية.

وفي الوقت الذي كان يحاول فيه الإسباني إظهار أفضل صورة عنه، وتدعيم "الصورة الرومانسية" التي يخرج بها عشاق مانشستر سيتي وإسبانيا للحديث عنه أمام "الشرير" فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، والذي لم يكن مؤهلًا للفوز بالكرة الذهبية لعدم توافق معيار "القدوة واللعب النظيف عليه"، بدأت حقيقته تخرج بشكل تدريجي مع مرور الوقت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دعونا نعترف أنه من الجنون وصف فينيسيوس باللاعب الخلوق، لأنه فعل كل شيء ممكن يتنافى مع هذه الصفقة، من استفزاز للخصوم وضرب وتعدي وتصريحات مثيرة للجدل، وهو في مستوى آخر حاليًا من ناحية سوء السلوك، ولكن هل رودري أفضل منه بمسافة كبيرة مثلما يُصور البعض؟