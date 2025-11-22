Ruben Dias Man CityGetty
Richard Martin و محمود خالد

"دعونا نفعل الشيء ذاته" .. رسالة غاضبة من روبن دياش بعد قرار الحكم الغريب في هدف نيوكاسل!

مانشستر سيتي يتلقى الهزيمة الرابعة في البريمييرليج..

أعرب روبن دياش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن غضبه تجاه مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة الثانية عشرة، التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

ووقع روبن دياش على هدف السيتي الوحيد في اللقاء، خلال الدقيقة 68، فيما أحرز هارفي بارنز ثنائية نيوكاسل، خلال الدقيقتين 63 و70.

وأبدى دياش، حيرة شديدة من أمره، بشأن إقرار هدف الفوز الذي سجله بارنز بعد دفع الحارس جيانوليجي دوناروما، داخل منطقة الجزاء.

  • دياش غير راضٍ عن القرارات التحكيمية في سانت جيمس بارك

    وتلقى مانشستر سيتي، هزيمته الرابعة، هذا الموسم، في مباراة مثيرة على ملعب سانت جيمس بارك، فيما طالب الضيوف بركلة جزاء، عندما تعرض فيل فودين لإعاقة من قِبل فابيان شار، ثم أعادوا مطالبة الحكم بجزائية ثانية، بسبب لمسة يد من مالك ثياو.

    وانفجر غضب السيتيزنس، بعدما أعاد بارنز التقدم لنيوكاسل، بعد دقائق من تعادل دياش، حيث جاء هدف الفوز بعد صراع في منطقة الجزاء، أثناء تنفيذ ركلة ركنية، فيما اشتكى لاعبو السيتي بأن المنافس مارس ضغطًا كبيرًا على دوناروما.

    ورغم اعتراف روبن دياش بأن نيوكاسل استحق الفوز في المباراة، إلا أنه صرّح بأنه يجب التوضيح بشأن ما يمكن اعتباره خطأ في المنطقة.

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    بعد لقطة دوناروما .. دياش: يجب أن تكون هناك قاعدة

    وقال دياش، عبر شبكة "سكاي سبورتس"، "من بين جميع القرارات، فقط الهدف الثاني هو الذي يحتاج إلى تفسير، أين المنطق في دفع لاعبهم لحارس مرمانا خارج المرمى؟ ما الذي نسمح به وإلى متى؟ الأمر أشبه بأنك تسمح به أحيانًا ولا تسمح أخرى، فماذا يمكنك أن تفعل؟ في الهدف الثاني، تم دفع (جيجي) خارج منطقته، ولم تكن هناك أي عقوبات.

    وأضاف "لقد أتيحت لنا الفرصة لنشاهد الإعادة، وأعتقد أن بارنز دفعه بعيدًا عن المرمى، نحن صارمون للغاية مع بعض الاحتكاكات، ولكن في حالات مثل هذه مع الحارس، يسمحون بها. إذا كانت هذه هي القاعدة، فلا بأس، دعونا نفعل الشيء ذاته، هذا كان يعتبر خطأ في الماضي، ولكن يبدو أنه مسموح به الآن".

    وتابع دياش "عندما تخسر، يقول الناس إنك تحاول اختلاق الأعذار، ولكن نيوكاسل كانوا أفضل اليوم، استحقوا الفوز لذلك، لقد تمكنوا من استغلال فرص أكثر منا، ولكن يجب أن تكون هناك قاعدة".

  • جوارديولا: الحكام "يعرفون تمامًا"

    ورصدت عدسات المباراة، بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وهو يتحدث منفعلًا مع الحكم سام باروت عقب صافرة النهاية، بعدما دخل في نقاش حاد مع برونو جيماريش.

    وقال جوارديولا إن "كل شيء على ما يرام" بينه وبين الحكم، رغم أن الواقعة ذكرته على الفور بالهدف الذي سجله بورنموث ضد مانشستر سيتي، خلال فوزه (3-1)، في وقت سابق من هذا الشهر، والذي تم السماح به، رغم أن دوناروما اشتكى من تعرضه للدفاع، أثناء صراعه على ركلة ركنية، ما أدى إلى تعادل تايلر آدمز لصالح بورنموث.

    وأضاف مدرب السيتي "حدث ذلك في مباراة بورنموث، وتكرر اليوم مرة أخرى، هذا هو ما أقرته تقنية الفيديو المساعد VAR، هم يعرفون ذلك جيدًا.

    ورغم أن هدف آدمز لم يكن ذا تأثير كبير على النتيجة الإجمالية، في مباراة بورنموث، إلا أنه أثار ردًا ساخرًا من جوارديولا.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    مانشستر سيتي مهدد بالتراجع أكثر في سباق اللقب مع آرسنال

    الهزيمة أمام نيوكاسل، جعلت مانشستر سيتي، يتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليأتي خلف تشيلسي الذي فاز على بيرنلي بثنائية.

    وبات السيتي مهددًا بالابتعاد بفارق 7 نقاط عن آرسنال، إذا ما فاز المتصدر في ديربي شمال لندن، أمام توتنهام، في قمة الأحد.

    وفضل جوارديولا عدم التعليق على مدى تأثير هذه الخسارة على آمال مانشستر سيتي في سباق لقب البريمييرليج، مكتفيًا بالقول "الموسم طويل للغاية".

    وأشاد جوارديولا بأداء كتيبة إيدي هاو، قائلًا "نيوكاسل فريق كبير، ولاعبون كبار، وكذلك المدرب، لذلك للأسف لم نتمكن الليلة من الاستفادة من الزخم الذي كان لدينا. كانت مباراة ممتعة، حظينا بفرص، ثم حدث تغيير في الزخم، وفي النهاية لم نتمكن من الفوز".

    وأضاف "أنا متأكد أن جميع الفرق تفضل اللعب على أرضها، بدلًا من اللعب خارج الأرض، ونحن لسنا استثناءً في ذلك. لطالما كان نيوكاسل منافسًا صعبًا، حتى عندما كان في مركز متأخر في الجدول، وبعد هزيمتين متتاليتين. لقد قاتلنا، وكان اللاعبون حاضرين، ولكننا لم نتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة".

    ويطمح مانشستر سيتي نحو تجاوز آثار تلك الهزيمة، حيث تستعد كتيبة جوارديولا لمهمة أوروبية جديدة، بملاقاة باير ليفركوزن على ملعب الاتحاد، الثلاثاء المُقبل، في خامس جولات التشامبيونزليج.

