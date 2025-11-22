"دعونا نفعل الشيء ذاته" .. رسالة غاضبة من روبن دياش بعد قرار الحكم الغريب في هدف نيوكاسل!

أعرب روبن دياش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن غضبه تجاه مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة الثانية عشرة، التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

ووقع روبن دياش على هدف السيتي الوحيد في اللقاء، خلال الدقيقة 68، فيما أحرز هارفي بارنز ثنائية نيوكاسل، خلال الدقيقتين 63 و70.

وأبدى دياش، حيرة شديدة من أمره، بشأن إقرار هدف الفوز الذي سجله بارنز بعد دفع الحارس جيانوليجي دوناروما، داخل منطقة الجزاء.