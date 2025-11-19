على أمل مواصلة المسار الصحيح.. روبن أموريم يلجأ لبيكهام و5 أساطير لإنقاذ مانشستر يونايتد!

حصل أموريم على الأموال لبدء إعادة بناء فريقه في سوق الانتقالات الصيفية، وعزز هجومه بالتوقيع مع بنجامين سيسكو وماتيوس كونيا وبريان مبيومو. كما استبدل الحارس أندريه أونانا، الذي كان أداؤه ضعيفاً، بـ سيني لامينز من رويال أنتويرب.

بدأ يونايتد ببطء، لكنه فاز بثلاث مباريات متتالية في أكتوبر ضد سندرلاند وليفربول وبرايتون قبل أن يتعادل مرتين بنتيجة 2-2 ضد نوتنغهام فورست وتوتنهام.

يريد أموريم الحفاظ على الفريق في مسار تصاعدي، ويستعد لجلب أساطير النادي كانتونا، بيكهام، بول سكولز، تيدي شيرينجهام، أندي كول ودوايت يورك للحصول على مساعدة إضافية.