شوهد ليفاندوفسكي مرة أخرى على العشب هذا الأربعاء، على الرغم من أنه عمل في البداية بمفرده للتأقلم مع معداته الجديدة. قبل الانضمام إلى المجموعة الرئيسية للمشاركة في جلسات تكتيكية كاملة، أمضى البولندي بعض الوقت في اختبار ملاءمة ووضوح الرؤية للواقي المصنوع من ألياف الكربون. تم تصميم هذا القناع المتخصص لحماية العظم المداري الحساس من أي صدمات إضافية أو كسور ثانوية في محجر العين أثناء المواجهات البدنية.

يعد توقيت تعافيه دفعة كبيرة للعملاق الكتالوني الذي يستعد لمباراة الجولة 27. بينما ركز بقية الفريق على التعافي بعد المواجهة المكثفة ضد أتلتيكو، استغل ليفاندوفسكي الجلسة لإثبات جاهزيته. ويأمل أن يندمج بشكل كامل في التشكيلة الأساسية لمباراة السبت مساءً، مدركًا أن إنهاءه الدقيق سيكون ضروريًا لبرشلونة للحفاظ على زخمه في سباق اللقب.