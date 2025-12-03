رغم ثقة بيريز.. تشابي ألونسو يخوض اختبار "حسم المصير" مع ريال مدريد في جدة!

يخضع ريال مدريد ومدربه لعملية تقييم مستمرة لا تتوقف عند صافرة نهاية كل مباراة، بل تشمل تحليلاً دقيقاً لكل ما يحيط بالفريق، خاصة بعد التحول الدراماتيكي في جدول الترتيب من التفوق بفارق خمس نقاط على برشلونة إلى التأخر بأربع نقاط كاملة.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الإدارة ترى أن الوضع لم يخرج عن السيطرة تماماً، مستلهمة العبر من سيناريو الموسم الماضي مع كارلو أنشيلوتي.

ففي تلك الفترة الحرجة، كان المدرب الإيطالي على حافة الإقالة عقب أزمة النتائج التي تلت السوبر، ولولا تألق النجم الشاب إندريك -الذي يعيش حالياً وضعاً غامضاً وتهميشاً غير مفهوم داخل النادي- وإنقاذه للفريق في مباراة الكأس أمام سيلتا فيجو، لكان مصير أنشيلوتي مغايرا.

هذه المقارنة التاريخية تمنح ألونسو بعض الوقت لالتقاط الأنفاس، لكنها تذكير صارم بأن الصبر في "البيت الأبيض" مرتبط دائماً بالقدرة على النجاة من المنعطفات الخطيرة قبل فوات الأوان.