رغم اعترافه بأفضلية إنتر ونابولي .. لوتشيانو سباليتي لا يستبعد تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي

واصل يوفنتوس تألقه في الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزًا عريضًا على كريمونيزي، ليعيد إحياء آماله في المنافسة على المراكز الأوروبية وحتى على لقب السكوديتو.

البيانكونيري رفع رصيده إلى 39 نقطة، معادلًا روما ونابولي في المركز الثالث، بينما ينتظر نتيجة المباراة المؤجلة بين فريق أنطونيو كونتي وبارما التي قد تعيد رسم ملامح جدول الترتيب.

المواجهة التي أقيمت على ملعب أليانز حُسمت بخماسية نظيفة، جاءت عبر أهداف جليسون بريمر، جوناثان ديفيد، كينان يلدز، ويستون ماكيني، إضافة إلى هدف ذاتي سجله فيليبو تيراكيانو في مرماه.

وعقب صافرة النهاية، ظهر المدرب لوتشيانو سباليتي أمام ميكروفونات "DAZN" و"سكاي سبورت"، قبل أن يتحدث في المؤتمر الصحفي، محللًا تفاصيل اللقاء وأداء فريقه الذي بدا في أفضل حالاته.

Getty/Goal