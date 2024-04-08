إصابة كريم بنزيما تقودك للمالديف ورونالدو مثير للشفقة والبليهي أسوأ عقلية .. ردود الفعل حول تأهل الهلال والاتحاد بالسوبر السعودي

كيف تفاعل الجمهور مع تأهل الهلال والاتحاد لنهائي السوبر السعودي ووداع النصر والوحدة؟

ليلة مميزة عاشها الجمهور السعودي على الأراضي الإماراتية حيث نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، في أول نسخة تقام خارج حدود الوطن.

بدأت الليلة بفوز الاتحاد أمام الوحدة 2-1، وبالنتيجة نفسها انتصر الهلال أمام النصر، ليجمع النهائي بين العميد والزعيم في 11 من أبريل الجاري.

الجمهور تفاعل بقوة مع أحداث المباراتين، خاصةً أحداث الديربي الذي شهد طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، في الدقيقة 86 بعد تعديه على مدافع الأزرق علي البليهي.

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وفي السطور التالية نستعرض أبرز ما كتبه الجمهور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي حول المباراتين..