"أُدرب مجموعة من المبتدئين" .. الكشف عن سر انفجار ألونسو في لاعبي ريال مدريد وهوية "المدرب" الذي أزعجه ذكر اسمه

كواليس وتفاصيل جديدة تكشف مدى توتر العلاقة بين تشابي ألونسو ولاعبيه في ريال مدريد، قبل إعلان مغادرته للنادي الإسباني أمس، الإثنين، بعد فترة قصيرة للغاية قضاها في سانتياجو برنابيو.

ألونسو وصل إلى ريال الصيف الماضي لتعويض رحيل كارلو أنشيلوتي عن النادي، وسط توقعات ضخمة بنجاح مدرب باير ليفركوزن السابق، وقيادته الفريق نحو حقبة تاريخية.

ولكن الأمور لم تسر على ما يُرام مع ألونسو، تعرض للعديد من الأزمات والفترات الصعبة وشائعات الإقالة، قبل أن تتحول تلك التكهنات إلى أمر واقع عقب خسارة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة يوم الأحد الماضي.

وخرج ألونسو برسالة لتوديع ريال مدريد بعد الرحيل قائلًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"ينتهي هذا الفصل من مسيرتي المهنية، الأمور لم تسر كما كنا نأمل، تدريب ريال مدريد كان شرفًا ومسؤولية، أشكر النادي واللاعبين وقبل كل الشيء الجماهير على ثقتهم ودعمهم، أغادر باحترام وفخر بما قدمته من جهد".

الميرينجي أعلن التعاقد مع لاعبه السابق ألفارو أربيلوا كمدرب مؤقت، ولكن قبل بداية هذه الحقبة الجديدة، تطرقت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى كواليس خاصة بتجربة ألونسو..