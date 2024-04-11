رائحته الكريهة في كل مكان وتريكة السبب وحان وقت السعودية .. ردود الفعل حول أداء محمد صلاح مع ليفربول أمام أتالانتا

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه محمد صلاح خلال مواجهة ليفربول وأتالانتا؟

سقط ليفربول على ملعبه "أنفيلد" مهزومًا بثلاثية قاسية أمام أتالانتا الإيطالي، ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ثلاثية الفريق الإيطالي سجلها جيانلوكا سكاماكا "هدفين" وماريو باساليتش في الدقائق 38 و60 و83 من عمر المباراة.

أما عن صلاح فقد نزل بين شوطي اللقاء بعدما كان على مقاعد البدلاء، ونجح بالفعل في تسجيل هدف في الدقيقة 80، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتفاعل الجمهور مع ما قدمه الجناح المصري بهجوم جم عليه، ونستعرض في السطور التالية أبرز تلك ردود الفعل التي جاءت عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي..