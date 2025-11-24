أحمد فرهود

"أستحق تقديرًا أكبر من ذلك"! .. رافينيا يحرج الصحفيين بسبب "الكرة الذهبية" ويؤكد: النكسة الأوروبية تؤلم نجوم برشلونة

ماذا قال رافينيا دياز قبل قمة برشلونة وتشيلسي الأوروبية؟!..

تحدث النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح العملاق الإسباني برشلونة، بشكلٍ صريح عن ترتيبه في جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2025؛ وذلك للمرة الأولى بعد تلميحاته غير المباشرة، في أوقاتٍ سابقة.

رافينيا حل في المركز الخامس بجائز "الكرة الذهبية 2025"؛ رغم الموسم الرائع الذي قدّمه مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الماضي.

وجاء رافينيا في المركز الخامس؛ خلف كل من "الفرنسي عثمان ديمبيلي، الإسباني لامين يامال، البرتغالي فيتينيا والمصري محمد صلاح".

وتوّج ديمبيلي بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم 2025؛ بعد حصوله على 5 ألقاب مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، أبرزها دوري أبطال أوروبا.

    رافينيا دياز يستحق تقديرًا رياضيًا أكبر مما تحصل عليه!

    وفي هذا السياق.. وجّه الصحفيون سؤالًا إلى النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، عن ترتيبه في جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2025؛ وذلك على هامش استعداده لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء.

    ورد رافينيا على الصحفيين بعد هذا السؤال؛ قائلًا في المؤتمر الصحفي لمواجهة تشيلسي: "لا أستطيع التحكم في تصويت الجوائز.. الجماهير والصحفيون هم المسؤولين عن هذا الأمر، وليس أنا".

    وأضاف النجم البرازيلي؛ بخصوص هذا الأمر: "أما أنا فأتحكم فيما يحدث داخل أرضية الملعب فقط".

    ورغم ذلك.. اعتبر رافينيا دياز أن ما قدّمه في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ كان يستحق تقديرًا أكثر من ذلك، عند التصويت في جائزة "الكرة الذهبية".

    رافينيا دياز يحرج الصحفيين بعد ترتيبه المُتأخر في "الكرة الذهبية"

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، حمّل الصحفيين مسؤولية عدم تقديره بالشكل الكافي؛ وذلك بخصوص التصويت في جائزة "الكرة الذهبية".

    وعن ذلك يقول رافينيا؛ مخاطبًا الصحفيين: "أدائي وأرقامي يتحدثا عني بصوتٍ عالٍ.. أنتم من يجب أن تشرحوا؛ لماذا حصلت على (المركز الخامس) في الجائزة؟!".

    وأكد النجم البرازيلي أنه لن يتوقف عند ما حققه الموسم الماضي؛ حيث سيحاول التحسن باستمرار، وأن يكون أفضل من موسم إلى آخر.

    واختتم رافينيا دياز حديثه في هذه الجزئية؛ بالقول: "لقد بذلتُ قصارى جهدي.. سأواصل السعي لأكون أفضل، هذا كل شيء".

    "الحلم الكبير" لنجوم نادي برشلونة في الموسم الحالي

    وبعيدًا عن الجوائز الفردية.. أشار النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، إلى أن الألقاب الجماعية تظل هي الأهم بالنسبة له.

    واعترف رافينيا أن عدم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ لا يزال أمرًا يؤلم نجوم برشلونة، حتى الآن.

    وسيطر برشلونة على جميع الألقاب المحلية في إسبانيا "الدوري، كأس الملك والسوبر"، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ قبل أن يودع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي، وبسيناريو صادم ضد العملاق الإيطالي إنتر.

    وشدد رافينيا دياز على أن لقب دوري أبطال أوروبا؛ هو ما يريده نجوم برشلونة أكثر من أي شيء، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    مسيرة رافينيا دياز مع نادي برشلونة منذ الموسم الماضي

    النجم البرازيلي رافينيا دياز تألق بشدة مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    تألُق رافينيا البالغ من العمر 28 سنة، في الموسم الرياضي الماضي، لم يقتصر على مجرد تسجيل الأهداف أو صناعتها؛ بل كيفية قيادته غرفة ملابس برشلونة، بالإضافة إلى قتاله داخل أرضية الملعب.

    ويقدّم النجم البرازيلي حلولًا تكتيكية رائعة داخل أرضية الملعب، إلى الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة؛ خاصة في عملية الضغط على الخصوم، وكيفية كسر الخطوط بتحركه من الطرف إلى العمق.

    * أرقام رافينيا دياز في الموسم الرياضي الماضي:

    - مباريات: 57.

    - دقائق: 4.661.

    - مساهمات تهديفية: 60.

    - أهداف: 34.

    - تمريرات حاسمة: 26.

    وتوّج رافينيا هدافًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي الماضي، برصيد 13 هدفًا؛ وذلك بالتساوي مع سيرهو جيراسي، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

    أما في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ فعانى رافينيا دياز من إصابة طويلة، أبعدته شهرين تقريبًا عن الملاعب.

    وعاد النجم البرازيلي إلى مباريات برشلونة، بعد الشفاء من الإصابة؛ وذلك عندما دخل بديلًا في الدقيقة 81 من مواجهة أتلتيك بيلباو مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

    هذه المباراة فاز فيها برشلونة (4-0) على فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم؛ حيث سبقت القمة الكبيرة أمام تشيلسي الإنجليزي، المقررة مساء اليوم الثلاثاء.

    ويحل برشلونة ضيفًا على تشيلسي، بملعب "ستامفورد بريدج" في مدينة لندن الإنجليزية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

