"أستحق تقديرًا أكبر من ذلك"! .. رافينيا يحرج الصحفيين بسبب "الكرة الذهبية" ويؤكد: النكسة الأوروبية تؤلم نجوم برشلونة

تحدث النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح العملاق الإسباني برشلونة، بشكلٍ صريح عن ترتيبه في جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2025؛ وذلك للمرة الأولى بعد تلميحاته غير المباشرة، في أوقاتٍ سابقة.

رافينيا حل في المركز الخامس بجائز "الكرة الذهبية 2025"؛ رغم الموسم الرائع الذي قدّمه مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الماضي.

وجاء رافينيا في المركز الخامس؛ خلف كل من "الفرنسي عثمان ديمبيلي، الإسباني لامين يامال، البرتغالي فيتينيا والمصري محمد صلاح".

وتوّج ديمبيلي بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم 2025؛ بعد حصوله على 5 ألقاب مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، أبرزها دوري أبطال أوروبا.