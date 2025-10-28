"أشعر بالغضب منه".. نجم مانشستر يونايتد السابق يتهم راشفورد بـ"التخاذل" في مانشستر يونايتد!

لويس ساها، الذي قضى أربع سنوات ونصف مع مانشستر يونايتد بين 2004 و 2008، أشار إلى أن راشفورد لم يستجب بالطريقة الصحيحة للتحديات التي واجهته في أولد ترافورد الموسم الماضي.

وقال ساها، متحدثًا إلى موقع BetVictor: "كمحترف، عليك إيجاد الحلول، بغض النظر عما إذا كان المدرب يحبك أم لا، نواجه جميعًا لحظات يتعين علينا فيها تقديم الأداء على أرض الملعب، ولم يكن هذا هو رده. كانت هناك بالتأكيد أوقات رأيت فيها لاعبًا خارج مستواه، لا يريد أن يكون هناك، وهذا ليس طبيعيًا".

وأضاف: "ليس من الطبيعي أن تلعب بهذه الطريقة. قد ترغب في طلب الانتقال، ولكن عندما تكون في الملعب، فإنك تعمل بجد. لم يكن يعمل بجد، كان هناك شيء خاطئ بوضوح، وكان غير سعيد. لا يجب أن تدع أي شيء يسلب متعتك على أرض الملعب لأن لديك مسؤولية تجاه جماهيرك. الأمر لا يتعلق بالمدرب، أو ملاك النادي؛ إنه يتعلق بآلاف الأشخاص الذين يدفعون ثمن التذاكر. أنا أغضب لأنني أشعر أنها مضيعة، وهذا يظهر افتقارًا للمساءلة. الآن، أنا سعيد جدًا من أجله كلاعب كرة قدم، ليس فقط من أجلي، ولكن للجماهير في جميع أنحاء العالم في برشلونة الذين يمكنهم الآن الاستمتاع بلاعب رائع. ولكن، بالطبع، كمشجع لمانشستر يونايتد، أنا غاضب".