"هؤلاء هم العباقرة" .. رئيس البرتغال يتحدث عن حزن رونالدو بعد التأهل لكأس العالم 2026

وتحدث رئيس البرتغال، للصحفيين، عن المشاعر المختلطة لرونالدو، والذي شاهد تأهل بلاده لكأس العالم من بعيد، قائلًا "كريستيانو دائمًا له مكانة خاصة، إنه دائمًا في قلوبنا، ويحتل مكانة في تقديرنا، لابد أنه يشعر بالأسف الشديد لعدم حضوره المباراة، إنه لأمر مؤسف، لقد غاب عن مباراة كان من المهم أن يكون فيها القائد حاضرًا، ولكن - حسنًا -، هكذا هم العباقرة".

رونالدو يطمح نحو تحقيق إنجازًا تاريخيًا، بالوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، في ظل تبقي 47 هدفًا على بلوغ ذلك الإنجاز، مع المزيد من الألقاب الكبرى، ما يجعله حريصًا على عدم تفويت أي فرصة لذلك، إلا أن الإيقاف حرمه من مباراة شهدت فوزًا تاريخيًا على أرمينيا، بتسعة أهداف كاملة، شهد إحراز هاتريك مزدوج من الثنائي برونو فيرنانديش وجواو نيفيش.

وأضاف دي سوزا كلمة للمدرب روبرتو مارتينيز، قائلًا "إنه يستحق التأهل، الناس قالوا عنه لن ينجح، ما زلت أتذكر العشاء الأول للفريق، حيث كان اللاعبون على طاولة ومارتينيز على أخرى، وقالوا إنهم لن يهتموا به. لقد صمد حتى وصل إلى حيث ما كان عليه أن يكون، الـ(9-1) هي فرحة لنا جميعًا".