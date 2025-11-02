Getty Images
ذكرى سيئة للريدز وسعيدة للملكي.. الاتحاد الأوروبي يكشف هوية حكم قمة ليفربول وريال مدريد!
الاتحاد الأوروبي يعلن حكم موقعة ليفربول وريال مدريد
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) رسميًا عن طواقم التحكيم المكلفة بإدارة مباريات يوم الثلاثاء، حيث وقع الاختيار على الحكم الروماني المخضرم إشتفان كوفاتش ليكون الحكم الرئيسي لهذه القمة النارية.
ويعاون كوفاتش على خطوط التماس في ملعب أنفيلد مواطناه ميهاي ماريكا وفيرينتس تونيوجي، وسيكون الألماني باستيان دانكيرت مسؤولاً عن تقنية الفيديو (VAR) والسويسري فيداي سان مساعدًا له، حسبما أفاد (UEFA) على موقعه الإلكتروني.
ويُعتبر الحكم الروماني كوفاتش واحدًا من أبرز حكام "فئة النخبة" المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث بدأ مسيرته التحكيمية في الدوري الروماني عام 2007 وحصل على الشارة الدولية من الفيفا في عام 2010، ما سمح له بإدارة المباريات القارية والدولية.
كان الإنجاز الأبرز الأول في مسيرته هو اختياره لإدارة أول نهائي في تاريخ بطولة دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022، والذي جمع بين نادي روما الإيطالي وفينورد الهولندي في تيرانا، وانتهى بفوز روما.
وتكرر هذا الشرف في عام 2024 عندما تم تكليفه بإدارة نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) في دبلن، والذي شهد فوز أتالانتا التاريخي على باير ليفركوزن، قبل أن يتولى صافرة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الفائتة، حين حقق باريس سان جيرمان أول ألقابه الأوروبية في التاريخ، بعد الفوز على إنتر الإيطالي بخماسية نظيفة.
على مستوى دوري أبطال أوروبا، اشتهر كوفاتش بإدارة مباريات حاسمة وعالية التنافسية. ومن أشهر المباريات التي أدارها، مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2021-2022 بين مانشستر سيتي وريال مدريد، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 4-3 في مباراة وُصفت بأنها ملحمية.
- AFP
تاريخ مقلق لليفربول مع "صافرة" كوفاتش
يحمل تعيين كوفاتش في طياته ذكريات لا تبعث على التفاؤل لجماهير "الريدز"، حيث يكشف سجل الفريق الإنجليزي تحت قيادته عن تاريخ سلبي. فقد أدار الحكم الروماني مباراتين سابقتين لليفربول في المسابقة القارية، والمفارقة أن كلتا المناسبتين انتهت بخسارة الفريق الإنجليزي.
الذكرى الأقرب والأكثر إيلامًا لجماهير ليفربول كانت أمام الخصم ذاته، ريال مدريد.
كان كوفاتش هو من أدار مواجهة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا (نسخة 2022-2023)، والتي شهدت سقوطًا مدويًا لليفربول على أرضه وبين جماهيره بخمسة أهداف مقابل هدفين، وهي النتيجة التي قضت إكلينيكيًا على آمال الفريق في التأهل قبل مباراة الإياب.
أما المباراة الثانية التي أدارها كوفاتش لليفربول، فتعود إلى النسخة الماضية من البطولة، حين واجه الفريق نادي باريس سان جيرمان. ورغم انتهاء المباراة بالتعادل، إلا أن ليفربول خسر المواجهة في النهاية بركلات الترجيح، ليكتمل سجل الخسائر للفريق الإنجليزي مع هذا الحكم.
ريال مدريد.. سجل شبه مثالي
على النقيض تمامًا، يبدو أن ريال مدريد يستقبل هذا التعيين بارتياح أكبر. فالفريق الملكي يمتلك سجلًا إيجابيًا للغاية تحت قيادة الحكم الروماني.
أدار كوفاتش 4 مباريات سابقة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ونجح "الميرينجي" في الخروج منتصرًا في ثلاث مناسبات منها، مما يعكس تفوقًا واضحًا للفريق الإسباني عند تولي كوفاتش إدارة مبارياته.
الخسارة الوحيدة التي تكبدها ريال مدريد بصافرة كوفاتش كانت في مواجهة من العيار الثقيل، وذلك عندما حل الفريق ضيفًا على مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور نصف النهائي لنسخة 2022. اللافت في الأمر أن تلك المباراة كانت هي المواجهة الأولى التي يديرها كوفاتش لريال مدريد، ومنذ تلك الخسارة، لم يعرف الملكي سوى الفوز معه.
- AFP
وضعية ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
يدخل الفريقان هذه المواجهة بظروف مختلفة في ترتيب المجموعة. ريال مدريد يتطلع لتأكيد هيمنته وتأمين العبور مبكرًا، حيث يحتل المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة من ثلاث انتصارات، ولكنه يتأخر بفارق الأهداف عن مراكز متقدمة.
أما ليفربول، فيأتي في المركز العاشر برصيد ست نقاط، جمعها من انتصارين وخسارة واحدة.
ويسعى فريق المدرب أرني سلوت لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يعزز حظوظه في التأهل ويقترب به من الصدارة، متجاوزًا في الوقت ذاته ذكرى نتائجه السلبية مع الحكم الروماني وريال مدريد.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بـ18 نقطة.
إعلان