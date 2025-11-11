AFP
"أنا مصدوم".. دي لا فوينتي ينفجر غضبًا بسبب إعلان برشلونة إصابة لامين يامال!
استبعاد يامال من المنتخب الإسباني
أصدر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا أكد خلاله استبعاد نجم برشلونة، لامين يامال، من قائمة المنتخب الإسباني التي ستواجه جورجيا وتركيا خلال التوقف الدولي الجاري.
وحمل البيان لهجة شديدة اللهجة ضد برشلونة وتصرفه المفاجئ مع اللاعب الشاب، مؤكدًا استياء وصدمة الجهاز الطبي للمنتخب من خضوع يامال لإجراء علاجي في اليوم الأول لمعسكر لا روخا دون التنسيق معه.
وجاء في البيان "تود الخدمات الطبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تعرب عن دهشتها وانزعاجها بعد أن علمت في الساعة 13:47 من يوم الاثنين 10 نوفمبر، وهو يوم بدء المعسكر التدريبي الرسمي مع المنتخب الوطني، أن اللاعب لامين يامال قد خضع لعملية جراحية بالترددات الراديوية لعلاج ألم في العانة في صباح ذلك اليوم نفسه.
"تم إجراء هذا الإجراء دون إخطار مسبق للطاقم الطبي للمنتخب الوطني، ولم يتم الاطلاع على التفاصيل إلا من خلال تقرير ورد في الساعة 22:40 من الليلة الماضية، والذي أشار إلى توصية طبية بالراحة لمدة 7-10 أيام.
"نظراً لهذه الحالة، وإعطاء الأولوية في جميع الأوقات لصحة وسلامة ورفاهية اللاعب، اتخذ الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم قراراً بإعفاء اللاعب من الاستدعاء الحالي. نحن على ثقة من أنه سيتعافى جيداً ونتمنى له الشفاء العاجل والكامل".
دي لا فوينتي يعلق على إعلان إصابة لامين يامال
عكس مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي حالة الصدمة، مصرحاً: "أنا مصدوم، لم أمر بموقف كهذا من قبل، ولا أعتقد أنه أمر طبيعي إطلاقاً".
وهاجم دي لا فوينتي في تصريحات لراديو إسبانيا الرسمي انقطاع التواصل قائلاً: "الجميع هنا مندهش للغاية. لا تصلك أي أخبار ولا تعرف أي تفاصيل، ثم يخبرونك فجأة بالأمر".
إصابة لامين يامال.. وغضب برشلونة
يعاني النجم الإسباني من مشكلة في منطقة العانة (التهاب العانة المزمن - Pubalgia)، وهو ما يؤثر بوضوح على جاهزيته البدنية والفنية، حيث شوهد مراراً وهو يمسك منطقة الإصابة متألماً خلال مباريات برشلونة محلياً وأوروبياً. وقد شُخصت حالته كإصابة مزمنة في أنسجة الفخذ تتطلب إدارة حذرة لتفادي تفاقمها أو حدوث انتكاسات جسدية متكررة.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، استعان النادي الكتالوني بخبير بلجيكي شهير في هذا المجال، يمتلك خبرة واسعة في علاج آلاف الحالات المماثلة (أكثر من 3000 رياضي محترف) في كرة القدم والسلة. وأشارت الصحيفة إلى أن طبيب الفريق الأول لبرشلونة، الدكتور برونا، هو من نسّق هذه الاستشارة لمتابعة وضع يامال عن كثب.
جاء تقييم الطبيب البلجيكي إيجابياً، حيث أكد أن حالة يامال "جيدة" وأن البرنامج العلاجي الذي يتبعه الجهاز الطبي في برشلونة، سواء بدنياً أو علاجياً، يسير في المسار الصحيح، واصفاً تقدم تعافيه بـ "المُرضي".
هذا الخلاف حول اللاعب ليس الأول، فقد أبدى برشلونة غضباً عارماً عقب عودة يامال مصاباً من التوقف الدولي الأول لموسم 2025-26. وهاجم المدرب هانسي فليك المنتخب آنذاك قائلاً: "ذهب وهو متألم ولم يتدرب. أعطوه مسكنات ليلعب. شارك 73 و 79 دقيقة في مباريات كانت متقدمين فيها بثلاثة أهداف، ولم يتمكن من التدريب بينها. هذه ليست رعاية للاعب، وأنا حزين جداً".
ورغم محاولة دي لا فوينتي والاتحاد الرد على برشلونة بالإشارة إلى "نقص التواصل"، أصر فليك على موقفه، موضحاً: "أريد حماية لاعبي ودعمه. بالنسبة لي الموضوع انتهى. أعرف التفاصيل من الجهة الأخرى، والأمر ليس سهلاً لي أو لدي لا فوينتي". وأكد فليك أنه غير نادم على حدة تصريحاته ("لهذا السبب تحدثت بصوت أعلى")، مشدداً على أن الأهم الآن هو إدارة الموقف بشكل جماعي بين اللاعبين والأندية والاتحاد.
- Getty Images Sport
هل سيلعب يامال في مونديال 2026؟
ساد الاعتقاد لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) أن الأزمة المتعلقة بلامين يامال قد انتهت، خاصة بعد أن برر المدرب دي لا فوينتي استدعاءه الأخير. وصرح دي لا فوينتي: "أعتقد أنه في حالة ممتازة. مدربه قال إنه جاهز للعب. إنه يعود ليصبح اللاعب الذي عرفناه دائمًا، ونحن نحتفل بذلك". وأكد أنه سيبقى ضمن حساباته طالما كان مناسبًا.
وأضاف المدرب، مستنداً إلى مشاهداته الأخيرة لأداء اللاعب: "يمال لائق للعب. لدينا مباراتان مهمتان جدًا وحاسمتان لتأهلنا لكأس العالم، والرهانات ضخمة، ونريد أفضل لاعبينا معنا".
ورغم أن يامال شارك 90 دقيقة كاملة في ثلاث من آخر أربع مباريات لبرشلونة، وسجل في ثلاث مباريات متتالية، إلا أنه لن يتمكن من إضافة المزيد إلى رصيده الدولي البالغ 23 مباراة في الوقت الحالي. وبينما يأمل المنتخب الإسباني في حسم تأهله لمونديال 2026 أمام جورجيا يوم السبت، يُتوقع أن يكون يامال، أحد أبرز المواهب العالمية، حاضرًا في البطولة المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك، وذلك بالرغم من النزاع المستمر بين برشلونة والاتحاد.
إعلان