معتز الجمال

"افتقدت التعاطف من فليك".. دي لا فوينتي: يامال أصيب بحزن شديد.. واسألوا برشلونة عن هذا الأمر!

تحدث لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن الوضع الحالي في "لا روخا" والضجة التي أحدثها غياب لامين يامال بعد قرار برشلونة خضوعه لعلاج طبي في منطقة العانة، دون الرجوع للاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل يوم واحد من فترة التوقف الدولي.

  • استبعاد يامال من المنتخب الإسباني

    أصدر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا أكد خلاله استبعاد نجم برشلونة، لامين يامال، من قائمة المنتخب الإسباني التي ستواجه جورجيا وتركيا خلال التوقف الدولي الجاري.

    وحمل البيان لهجة شديدة اللهجة ضد برشلونة وتصرفه المفاجئ مع اللاعب الشاب، مؤكدًا استياء وصدمة الجهاز الطبي للمنتخب من خضوع يامال لإجراء علاجي في اليوم الأول لمعسكر لا روخا دون التنسيق معه.

    وجاء في البيان "تود الخدمات الطبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تعرب عن دهشتها وانزعاجها بعد أن علمت في الساعة 13:47 من يوم الاثنين 10 نوفمبر، وهو يوم بدء المعسكر التدريبي الرسمي مع المنتخب الوطني، أن اللاعب لامين يامال قد خضع لعملية جراحية بالترددات الراديوية لعلاج ألم في العانة في صباح ذلك اليوم نفسه.

    "تم إجراء هذا الإجراء دون إخطار مسبق للطاقم الطبي للمنتخب الوطني، ولم يتم الاطلاع على التفاصيل إلا من خلال تقرير ورد في الساعة 22:40 من الليلة الماضية، والذي أشار إلى توصية طبية بالراحة لمدة 7-10 أيام.

    "نظراً لهذه الحالة، وإعطاء الأولوية في جميع الأوقات لصحة وسلامة ورفاهية اللاعب، اتخذ الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم قراراً بإعفاء اللاعب من الاستدعاء الحالي. نحن على ثقة من أنه سيتعافى جيداً ونتمنى له الشفاء العاجل والكامل".

  yamal De la Fuente

    ماذا قال دي لا فوينتي؟

    في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير"، قال مدرب المنتخب الإسباني: "لم يحدث أكثر مما قيل في بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم. العلاقات جيدة. لدي علاقة جيدة جداً مع برشلونة، رئيسه ومجلس إدارته. ما قيل في البيان، هو ما حدث، على الأقل كان يجب إبلاغنا بما كانوا ينوون القيام به. بعد ذلك، هم أحرار في أن يفعلوا للاعبهم ما يرونه مناسباً".

    وردًا على سؤال: لماذا لم يبلغكم برشلونة؟، علق: "اسألهم هم. هذا أمر، على أقل تقدير، مفاجئ".

    وتحدث عن حالة لامين يامال: "لامين حزين. إنه لاعب ملتزم مع المنتخب ومحبوب جداً. لقد رحل وهو حزين جداً، كان لديه الحماس للعب هاتين المباراتين. هو يريد أن يقدم موسماً رائعاً مع ناديه وأيضاً لديه هدف الفيناليسيما (كأس الأبطال) وكأس العالم محفوراً في ذهنه".

    عندما يتحدثون عن سوء معاملة من الاتحاد الإسباني: "هذا أبعد ما يكون عن الواقع. الأولوية هنا هي للشخص، لاعب كرة القدم. عندما يُقال ذلك، أُصاب بالدهشة، بالصدمة. هناك حالات للاعبين كانوا هنا ثم اضطروا للعودة إلى ديارهم. نحن لا نخاطر بأي أحد، لأننا نعطي الأولوية للاعب كرة القدم، وفضلاً عن ذلك نحن نتعامل مع قاعدة مواهب رائعة".

    وسُئل: هل كنت ستُشرِك لامين مجدداً؟: "كنت سأفعل الشيء نفسه مرة أخرى مع لامين، لقد كان بحالة جيدة للعب تلك المباريات. ما نفعله هو تقييم حالته، والتواصل الذي يقدمه لنا اللاعب... ونتخذ القرارات".

    علاج لامين في الاتحاد الإسباني: "أولئك الذين كانوا لاعبي كرة قدم يعلمون أن تناول فولتارين أو مسكن هو أمر طبيعي. لا يوجد شيء أسوأ من عدم المعرفة والجهل. وسوء النية، أيضاً. برشلونة يريد الدفاع عن لاعبه، ونحن أيضاً".

    وفيما يتعلق بكلمات فليك، أوضح: "لو كان عليّ أن أقول شيئاً لزميل، سأفعله على انفراد. أنا لا أفعل ذلك علناً، لأنني قد أكون مخطئاً. لقد افتقدت التعاطف من فليك، لأنه كان مدرباً وطنياً. فيما عدا ذلك، ليس لدي أي مشكلة معه".

    متى علمت بآلام العانة للامين: "لم يخبرونا بأي شيء. اللاعب أيضاً لم يشر إلى أي إزعاج في العانة، بل أشار إلى آلام في الظهر".

  • "لم أتوقع ما حدث"

    سُئل دي لا فوينتي أيضًا: "هل توقعت ما حدث مع لامين؟"، فقال: "لا، لأنني رأيت أداء لامين. لعب يوم الأحد والأربعاء 90 دقيقة. وعلاوة على ذلك، بمستوى جيد جداً. لم أكن لأفكر في أي شيء. عندما تحدث أشياء، يتصلون بنا في الساعة 23:30 أو 00:00 ليلاً. في هذه الحالة، رأينا أنه لم تكن هناك أي مشكلة".

    وأضاف: "يمكن إصلاح الأمر بالحوار، سيتعين علينا التحدث أكثر. ليس فقط لامين، هناك المزيد من لاعبي برشلونة ولا توجد أي مشكلة. العلاقة ليست متدهورة، ولكن كل شيء يمكن تحسينه من كلا الجانبين".

    وواصل: "لامين هو المتضرر الأول. هو يريد المجيء دائماً. لقد رحل حزيناً ومتألماً. من يقول عكس ذلك، فهو يكذب أو لديه نوايا سيئة. أنا تحدثت معه. عندما تلقينا التقرير الليلة الماضية، تركناه يرتاح. وذهبنا إلى غرفته وتحدثت معه".

    وختم متحدثًا عن رحيل يامال عن معسكر المنتخب: "أنا نقلت له الخبر كأول نبأ عن مغادرته للمنتخب، لا أعرف ما إذا كان لديه معلومات من برشلونة. لقد أصيب بحزن شديد وألم كبير. هو عندما وصل كان بخير. حتى الليل، لم نكن نعرف أي شيء".

  Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final

    هل سيلعب يامال في مونديال 2026؟

    ساد الاعتقاد لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) أن الأزمة المتعلقة بلامين يامال قد انتهت، خاصة بعد أن برر المدرب دي لا فوينتي استدعاءه الأخير. وصرح دي لا فوينتي: "أعتقد أنه في حالة ممتازة. مدربه قال إنه جاهز للعب. إنه يعود ليصبح اللاعب الذي عرفناه دائمًا، ونحن نحتفل بذلك". وأكد أنه سيبقى ضمن حساباته طالما كان مناسبًا.

    وأضاف المدرب، مستنداً إلى مشاهداته الأخيرة لأداء اللاعب: "يمال لائق للعب. لدينا مباراتان مهمتان جدًا وحاسمتان لتأهلنا لكأس العالم، والرهانات ضخمة، ونريد أفضل لاعبينا معنا".

    ورغم أن يامال شارك 90 دقيقة كاملة في ثلاث من آخر أربع مباريات لبرشلونة، وسجل في ثلاث مباريات متتالية، إلا أنه لن يتمكن من إضافة المزيد إلى رصيده الدولي البالغ 23 مباراة في الوقت الحالي. وبينما يأمل المنتخب الإسباني في حسم تأهله لمونديال 2026 أمام جورجيا يوم السبت، يُتوقع أن يكون يامال، أحد أبرز المواهب العالمية، حاضرًا في البطولة المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك، وذلك بالرغم من النزاع المستمر بين برشلونة والاتحاد.

