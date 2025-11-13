"مبالغ فيها" .. نجم ريال مدريد يُدافع عن لامين يامال وفينيسيوس جونيور بعد الانتقادات الموجهة لهما

كان الصعود السريع لدين هاوسن في عام 2025 مذهلاً للغاية. انضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى الفريق الملكي في الصيف بعد موسم مثير للإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بورنموث. سرعان ما أصبح لاعبًا أساسيًا تحت قيادة المدرب الجديد ألونسو، حيث شارك في جميع المباريات الـ 13 التي خاضها في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا حتى الآن، وأصبح لاعبًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني تحت قيادة لويس دي لا فوينتي.

يواصل ريال مدريد، الذي يتصدر الدوري الإسباني بفريق متجدد تحت قيادة ألونسو، مواجهة توقعات كبيرة، وقد تعلم هاوسن بسرعة ما يعنيه الضغط داخل فالديبيباس.

كما أدرك ما يعنيه أن يكون لديك يوم سيئ في مدريد : "في ريال مدريد، إذا لعبت مباراة سيئة، فإن ذلك يخلق حالة من الذعر، لكن الموسم طويل. عليك أن تظل هادئًا".

يتضخم هذا الضغط بالنسبة لشخصيات مثل فينيسيوس جونيور، الذي يتم تحليل كل رد فعل له. في الوقت نفسه، يمر يامال الآن بواقع مشابه في برشلونة، حيث أصبح أمل جيله للنادي والمنتخب الوطني وهو في سن 18 عامًا فقط. يظل كلا اللاعبين عنصرين أساسيين في الهجوم في نادييهما، وتشير رسالة هويجن إلى أن زملاءهما في الفريق يدركون ميل وسائل الإعلام إلى المبالغة في سرد القصص حولهما.