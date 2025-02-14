ديربي إيطاليا: موعد مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر في الجولة الـ 25 في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف يوفنتوس نظيره إنتر في ديربي إيطاليا ضمن منافسات الجولة 25 في الدوري الإيطالي 2024-2025 على ملعب أليانز ستاديوم.

يوفنتوس يتواجد في المركز الخامس ويقدم مستويات متواضعة في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، فلم يحقق سوى 10 انتصارات فقط.

أما إنتر، فقد نجح في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن المتصدر نابولي، ويرغب في تحقيق الانتصار خاصة وأنّ نابولي سوف يلعب ضد لاتسيو في مباراة صعبة مساء السبت.

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وشهدت مباراة الدور الأول إثارة كبيرة انتهت بالتعادل 4-4 وهو ما يعني أن الوعود تتجدد بمباراة قوية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.