ديربي العاصمة.. موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإسبانية إلى مواجهة نارية مرتقبة، حين يحتضن ملعب الإنماء، مباراة قوية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026 المنقول حصريًا على "تطبيق ثمانية".

ويشارك ريال مدريد، في بطولة كأس السوبر الإسباني، بصفته وصيف بطولتي كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني، وأتلتيكو مدريد بصفته ثالث الدوري.

وسيدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات تسعى لتحقيق اللقب الذي خسره الموسم الماضي في الملعب ذاته أمام برشلونة بعد الهزيمة المرة بخمسة أهداف لهدفين.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.