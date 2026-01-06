FBL-EUR-C1-ATLETICO-REAL MADRIDAFP
ديربي العاصمة.. موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإسبانية إلى مواجهة نارية مرتقبة، حين يحتضن ملعب الإنماء، مباراة قوية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026  المنقول حصريًا على "تطبيق ثمانية".

ويشارك ريال مدريد، في بطولة كأس السوبر الإسباني، بصفته وصيف بطولتي كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني، وأتلتيكو مدريد بصفته ثالث الدوري.

وسيدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات تسعى لتحقيق اللقب الذي خسره الموسم الماضي في الملعب ذاته أمام برشلونة بعد الهزيمة المرة بخمسة أهداف لهدفين.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026؟

    موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 هو يوم الخميس 8 يناير 2026، على ملعب الإنماء.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026؟

    حصلت شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي -  على حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026؟

    يمكنك الاشتراك في تطبيق ثمانية، لمتابعة البث المباشر لمباريات كأس السوبر الإسباني 2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    ريال مدريد - أتلتيكو مدريدالخميس 8 يناير 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		تطبيق ثمانيةالإنماء

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىتيبو كورتوا
    خط الدفاعألفارو كاريراس - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - داني كارباخال
    خط الوسطفيديريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا
    خط الهجومفينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - جونزالو جارسيا

  • تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمباراة ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026

    التشكيل| 4-4-2
    حراسة المرمىيان أوبلاك
    خط الدفاعديفيد هانكو - مارك بوبيل - روبن لو نورمان - ماركوس يورنتي
    خط الوسطكوكي - بابلو باريوس - أليكس باينا - جوليانو سيميوني
    خط الهجومخوليان ألفاريز - ألكسندر سورلوث

  • ما هو تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في المباريات المختلفة؟

    التقى كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في 241 مباراة رسمية بكل المسابقات منذ تأسيسهما، وقد فاز ريال مدريد في 117 مباراة وفاز أتلتيكو مدريد في 61 مباراة وتعادل الفريقان في 63 مباراة رسمية بكل البطولات.

    عدد المبارياتفوز ريال مدريدفوز أتلتيكو مدريدالتعادل
    2411176163
