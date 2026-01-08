ديربي الرياض.. موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
يخوض كل من الهلال والنصر مباراة ضارية حين يلتقيان لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026 على ملعب المملكة أرينا.
المباراة القوية قد تمثل إجهازًا على انطلاقة النصر القوية هذا الموسم والتي صعبها في آخر المباريات وخسر الصدارة أمام منافسه الهلال ليصبح الفارق بينهما 4 نقاط كاملة بعدما سيطر النصر على معظم فترات الموسم منذ انطلاقته.
وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 12 يناير 2026، على ملعب المملكة أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.
وسوف تنقل الشبكة مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 من خلالها.
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكنك الاشتراك في منصة ثمانية، لمتابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا