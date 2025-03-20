قبل الديربي .. فرصة أخيرة لحسم مصير ثلاثي الهلال ونجم النصر يعلن إصابته

مستجدات ملف المصابين في الهلال والنصر..

يترقب الشارع الرياضي السعودي بالكامل، ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، في مسابقة دوري روشن للمحترفين 2024-2025.

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الهلال يستضيف النصر، مساء يوم الرابع من أبريل 2025، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ويمثل ديربي الرياض أهمية كبرى للهلال والنصر؛ من أجل الحفاظ على الأمل في مواصلة مطاردة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، صاحب "صدارة" الدوري.