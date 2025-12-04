US-POLITICS-TRUMPAFP
رغم أزمة التأشيرات .. إيران تتراجع عن قرارها بشأن قرعة كأس العالم 2026!

تطمينات من الفيفا للجانب الإيراني

أكدت تقارير إعلامية، أن وفدًا من الاتحاد الإيراني لكرة القدم سيحضر مراسم قرعة كأس العالم 2026 المقررة يوم الجمعة في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك بعد أن كان الاتحاد قد هدد بمقاطعة الحدث بسبب أزمة متعلقة بمنح التأشيرات.

ويترقب المنتخب الإيراني قرعة المونديال لمعرفة مصيره في البطولة، حيث يأتي ضمن منتخبات المستوى الثاني الذي يضم أيضًا: كرواتيا وكولومبيا وأوروجواي وسويسرا واليابان والسنغال وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا.

  • أزمة التأشيرات وبوادر المقاطعة

    الاتحاد الإيراني لكرة القدم، كان قد تقدم بطلب للحصول على تسع تأشيرات لأعضاء وفده الرسمي، إلا أن السلطات الأميركية وافقت على أربعة فقط، من بينها تأشيرة المدير الفني للمنتخب أمير قلعه‌ نوي.

    في المقابل، لم يحصل رئيس الاتحاد مهدي تاج على تأشيرة دخول، وهو ما أثار غضبًا داخل الاتحاد ودفعه إلى التلويح بعدم إرسال أي ممثلين إلى الحفل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

    ونتيجة لذلك، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الجمعة الماضي أن وفده سيقاطع قرعة نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني.

    وأوضح المتحدث باسم الاتحاد عبر التلفزيون الرسمي أن القرار الأمريكي "لا علاقة له بالرياضة"، مؤكدًا أن أعضاء الوفد لن يشاركوا في مراسم القرعة، وأن الاتحاد أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهذا الموقف.

  • خلفية سياسية وأمنية

    تأتي هذه الأزمة في ظل القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على دخول المواطنين الإيرانيين لأسباب سياسية وأمنية، حيث لا تزال إيران مدرجة على قائمة الحظر التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تمنع مواطني بعض الدول من دخول الأراضي الأميركية.

    ووفق هذه القيود، فإن جماهير المنتخب الإيراني لن تتمكن من حضور المباريات التي ستقام في الولايات المتحدة خلال البطولة.

  • تراجع الاتحاد الإيراني

    ورغم التهديدات السابقة بالمقاطعة، قرر الاتحاد الإيراني إرسال وفد رسمي يضم المدرب أمير قلعه ‌نوي وأوميد جمالي، مدير العلاقات الدولية في الاتحاد، للمشاركة في مراسم القرعة.

    ولم يصدر الاتحاد تعليقًا رسميًا فوريًا على هذا القرار، فيما اكتفت وسائل الإعلام المحلية بالإشارة إلى أن الموقف جاء بعد مشاورات داخلية.

    وبهذا القرار، تكون إيران قد تراجعت عن موقفها الأولي، لتؤكد حضورها في حدث عالمي بارز رغم استمرار القيود المفروضة على جماهيرها.

    تأتي هذه الأزمة في ظل توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة وإيران، المستمر منذ أكثر من أربعة عقود، ورغم ذلك، كانت واشنطن وطهران قد شرعتا في محادثات رفيعة المستوى في أبريل الماضي، إلا أن الخلافات السياسية التي تجددت بين الطرفين حالت دون التوصل إلى اتفاق.

    وقد توقفت هذه المحادثات بشكل كامل في منتصف يونيو، وبهذا يضاف الخلاف الرياضي إلى سلسلة من التوترات السياسية والعسكرية بين البلدين، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمكسيك، لاستضافة كأس العالم 2026.

  • تطمينات من الاتحاد الدولي "فيفا"

    من جانبه، كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد طمأن الجماهير الإيرانية في وقت سابق بشأن مشاركة منتخبهم، مؤكدًا أن الحكومات الثلاث المستضيفة قدمت ضمانات رسمية بالسماح لجميع المنتخبات المتأهلة بالدخول والمشاركة في المباريات. 

    قال نائب رئيس الفيفا فيكتور مونتالياني: "لقد حصلنا بالفعل على تأكيدات من جميع الحكومات بأن الفرق المتأهلة ستتمكن من الدخول والمشاركة".

    المنتخب الإيراني سيخوض غمار نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، عندما تنطلق البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 11 يونيو المقبل، حيث تُعد نسخة 2026 الأكبر في تاريخ البطولة، إذ ستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

  • تاريخ إيران في كأس العالم

    إيران شاركت في نهائيات كأس العالم سبع مرات حتى نسخة 2026، لكنها لم تتجاوز دور المجموعات في أي من مشاركاتها السابقة، وكانت أول مشاركة لإيران في المونديال بالأرجنتين عام 1978، بعد تأهلها من تصفيات آسيا عام 1977، في هذه البطولة خسرت أمام هولندا وبيرو، لكنها حققت تعادلًا تاريخيًا مع اسكتلندا بنتيجة (1-1)، وهو أول هدف لها في النهائيات.

    وكان أفضل إنجاز لفرسان طهران في المونديال، هو الفوز على الولايات المتحدة في نسخة فرنسا 1998، والفوز على المغرب في نسخة روسيا 2018، لكن لم يتجاوز المنتخب دور المجموعات في أي نسخة.

    وفي النسخة الماضية للمونديال، التي أقيمت لأول مرة بالوطن العربي وتحديدًا في قطر عام 2022، شاركت إيران للمرة السادسة، لكنها خرجت مجددًا من دور المجموعات بعد خسارتها أمام إنجلترا (6-2)، فوزها على ويلز (2-0)، وخسارتها أمام الولايات المتحدة (1-0).