أحمد فرهود

قص شعر منافسه و"مستعد لارتداء الشورت"! .. دونالد ترامب الرئيس المُشاكس في المصارعة وكرة القدم الأمريكية الذي تحصل على "فيفا للسلام"

كأس العالم 2026 تعوض دونالد ترامب عن جائزته الضائعة..

قبل أسابيع قليلة للغاية.. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن غضبه لعدم حصوله على جائزة "نوبل للسلام"؛ معتبرًا أنه كان يستحقها أكثر من غيره، نظرًا لجهوده في حل العديد من الملفات "الساخنة" في العالم.

وحصلت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو، على جائزة "نوبل للسلام"؛ حيث تم ترشيحها العام الماضي من مجموعة ضمّت السيناتور ماركو روبيو آنذاك، والذي يشغل حاليًا منصب وزير الخارجية في إدارة ترامب.

ووسط هذا الغضب؛ ها هو الرئيس الأمريكي يتحصل على جائزة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مُرتبطة باسم "السلام".

نعم.. دونالد ترامب تحصل على جائزة "فيفا للسلام"، على هامش حفل قرعة كأس العالم 2026؛ وهي الأولى من نوعها، في التاريخ.

السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن استحداث هذه الجائزة في وقتٍ سابق؛ لمكافأة من اسماهم "الأفراد الذين قاموا بأعمالٍ استثنائية وغير عادية من أجل السلام".

وكان ترامب قد حضر حفل قرعة كأس العالم 2026، والذي أُقيم في مركز كينيدي للفنون بواشنطن العاصمة؛ ليكون حلقة جديدة من علاقة الرئيس الأمريكي "المشاكس"، مع عالم الرياضة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع المكسيك وكندا، بطولة كأس العالم 2026؛ بمشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات، وذلك لأول مرة في التاريخ.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها؛ أبرز المحطات الرياضية المُثيرة للجدل، في حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    كأس العالم.. ليست "القرعة الأولى" التي يحضرها دونالد ترامب في تاريخه

    لم تكن قرعة كأس العالم 2026؛ هي الأولى التي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تاريخه.

    وفي ديسمبر من عام 1991؛ وافق ترامب على استخدام برجه الشهير في نيويورك، لسحب قرعة "الدور الخامس" من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

    ووقف ترامب وقتها أمام أوعية سحب القرعة، في بث حي ومباشر لإحدى حلقات البرنامج البريطاني "سانت آند جريفزي"؛ والذي كان يقدّمه النجمان السابقان جيمي جريفز وإيان ساينت جون.

    وقتها.. سحب جريفز أسماء الفرق المُضيفة؛ بينما كان ترامب يسحب الأندية الضيفة، للدور الخامس من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية - كما ذكرنا -.

    وشهدت هذه القرعة واقعة طريفة للغاية؛ عندما قام ترامب بسحب اسم نادي ليدز يونايتد، ليصطدم بالعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

    ووجّه جريفز الذي كان لاعبًا سابقًا لليدز، رسالة إلى ترامب بعد سحب القرعة سالفة الذكر؛ قائلًا: "أنت لا تدرك ما فعلته"، في إشارة إلى المباراة النارية ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة.

    ورغم ذلك.. يُعتبر ترامب والمكسيكية كلاوديا شينباوم؛ أول رئيسين يحضران قرعة كأس العالم، في تاريخ المسابقة.

  • UAE-PELEAFP

    عشق دونالد ترامب للرياضة.. وهذا هو لاعبه المفضل في كرة القدم!

    أساسًا.. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخص ذات علاقة وثيقة بعالم الرياضة، منذ أن كان شابًا يافعًا؛ وقبل أن يصل إلى كرسي الحكم، في أكبر دولة بالعالم.

    وقام ترامب بممازحة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أثناء الكشف عن موعد قرعة كأس العالم 2026، من داخل المكتب الرئاسي في البيت البيضاوي؛ قائلًا: "قد تُشاهدوني أرتدي الشورت قريبًا، وألعب".

    أيضًا.. استقبل الرئيس الأمريكي قبل أيامٍ قليلة، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، داخل البيت الأبيض؛ وذلك ضمن وفد دبلوماسي كبير، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.

    وسبق لترامب أن كشف عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، من وجهة نظره بالطبع؛ وذلك عند سؤاله عن الأمر، على هامش نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    الولايات المتحدة الأمريكية استضافت بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ حيث حقق العملاق الإنجليزي تشيلسي اللقب، بعد الفوز (3-0) على باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي.

    وعن ذلك يقول ترامب: "منذ أعوام عندما كنت صغيرًا، أحضروا لاعبًا اسمه بيليه؛ حيث لعب لفريق يُدعى كوزموس".

    وتابع الرئيس الأمريكي: "أتيتُ لمشاهدة بيليه من أرضية الملعب، وكان رائعًا حقًا.. أقول إن الأعظم في كرة القدم".

    وانضم الجوهرة البرازيلية الراحل إلى نادي كوزموس الأميركي عام 1975؛ ثم اعتزل كرة القدم بشكلٍ نهائي، بعدها بعامين.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    بسبب فشل مشروعه.. حرب دونالد ترامب ضد اتحاد كرة القدم الأمريكية!

    الآن.. لنتطرق أكثر إلى الرياضات التي يعشقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ والتي أدت إلى دخوله في "مشاكسات" مع منظميها، على مدار أكثر من 40 عامًا تقريبًا.

    أولى هذه الرياضات هي كرة القدم الأمريكية؛ حيث حاول ترامب أكثر من مرة، أن يصبح مالكًا لأحد فرقها - منها بالتيمور كولتس ودالاس كاوبويز -.

    لكن.. ترامب فشل في تحقيق حلمه، الذي حاول أن يحققه على مدار أكثر من 40 عامًا كاملًا؛ ليبدأ حربه على اتحاد كرة القدم الأمريكية "NFL"، الذي اعتبره السبب وراء إحباط خططه الرياضية.

    وخلال فترة رئاسته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية؛ دعا ترامب الجماهير لمقاطعة مباريات "NFL"؛ سبب واقعة احتجاجات "الركوع على النشيد الوطني الأميركي"، التي شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين.

    وفسّر عدد كبير من المحللين دعوة ترامب وقتها، على أنها امتداد لعداوته المستمرة مع منافسات دوري كرة القدم الأمريكي، الناجمة عن محاولاته الفاشلة للاستحواذ على عدة أندية.

  • Vince McMahon Resigns From W.W.E.'s Parent Board Amid Sexual Assault InquiryGetty Images News

    أبرزها واقعة 2007.. دونالد ترامب و"قاعة مشاهير" المصارعة الحرة

    يُعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عضوًا في قاعة المشاهير باتحاد المصارعة الحرة "WWE"؛ حيث دخل هذا المجال بحكم صداقته القوية مع الرئيس التنفيذي السابق فينس مكمان.

    واستضاف فندق ترامب بلازا في أتلانتيك سيتي بنيو جيرسي، فعاليات "ريسلمانيا 4" و"ريسلمانيا 5"؛ حيث أصبح الرئيس الأمريكي الحالي من وقتها، وجهًا مألوفًا في الصف الأمامي من أحداث "WWE".

    وبالرغم من ذلك.. لم يكن ترامب مشاركًا فعليًا في فعاليات المصارعة الحرة، حتى جاء عام 2007؛ والذي اختار في الرئيس الأمريكي الحالي ممثلًا له، في أحد عروض "WWE" الشهيرة.

    ووقع دونالد ترامب وقتها على بوبي لاشلي، ليتحدى المصارع الراحل أوماجا - ممثل مكمان -؛ وكان التحدي هو أن يقوم الخاسر بحلاقة شعره تمامًا على الهواء مباشرة، داخل الحلبة.

    وانتصر لاشلي ممثل ترامب؛ ليصعد الأخير على الحلبة أمام الجميع، ويقوم بالمشاركة في قص شعر مكمان تمامًا.

  • President Trump Signs Executive Order On "Fostering The Future"Getty Images News

    احتجاجات العنصرية.. عندما وجّه ترامب رسالة عنيفة إلى اتحاد السلة الأمريكي

    السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "هل انتهت (مشاكسات) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عالم الرياضة عند ما ذكرناه في السطور الماضية؟!".

    الإجابة هُنا هي "لا"؛ فلا يُمكن أن ننسى أبدًا واقعة ترامب مع رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في عام 2020.

    وزعم ترامب وقتها أن نسبة مشاهدة كرة السلة الأمريكية، تراجعت إلى أدنى مستوياتها؛ وذلك على خلفية تأجيل 3 مباريات، في الأدوار الإقصائية من الدوري.

    التأجيل جاء بسبب الاحتجاجات ضد "العنصرية"؛ بعد إطلاق قوات الشرطة الأمريكية النار على جيكوب بليك - رجل أسود غير مسلح من أصول إفريقية -، وذلك في مدينة كينوشا آنذاك.

    ورفض دونالد ترامب وقتها، ما اعتبره استغلال هذه الواقعة في عالم الرياضة؛ قائلًا: "لقد سئم الناس من مشاهدة دوري كرة السلة الأميركي السياسي للغاية.. تقييمات هذه اللعبة مُتدنية، ولن تعود كما كانت من قبل".

    وحذر الرئيس الأمريكي اتحادات كرة القدم والبيسبول، من السير على خطى "السلة"؛ لأنها ستكون السبب في تدني نسب مشاهدات اللعبتين أيضًا، على حد قوله.

  • Rafael NadalGetty Images

    عشق التنس.. دونالد ترامب بين "حلم سيرينا ويليامز وكنز رافاييل نادال"

    يُعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد عشاق رياضة التنس؛ حيث شوهد في مراتٍ عديدة، وهو يحضر المباريات من الملعب

    آخر هذه المرات التي ظهر فيها ترامب بملاعب التنس؛ كانت خلال نهائي بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينج ميدوز" 2025، والذي فاز فيه الإسباني كارلوس ألكاراز على الإيطالي يانيك سينر بـ"ثلاثة مجموعات لواحدة".

    والحقيقة أن ترامب لا يملك استثمارات مباشرة في عالم التنس؛ لكن كافة ممتلكاته الفاخرة، باتت مُلحقة بملاعب التنس.

    وكان من بين أكبر أحلام ترامب، المُرتبطة برياضة التنس؛ هو أن يلعب مباراة مع الأسطورة الأمريكية سيرينا ويليامز، وقد فعل ذلك بالفعل عام 2015.

    كذلك.. اعترف ترامب في وقتٍ سابق، أن أسطورة التنس الإسباني رافاييل نادال؛ هو الرياضي المفضل له، على الإطلاق.

    ووفقًا لصحيفة "تنس وورلد" عام 2017؛ قال دونالد ترامب لرئيس وزراء إسبانيا آنذاك ماريانو راهوي: "نادال كنز لبلادك.. أحبه كثيرًا، فهو شخص يسعى للانتصار دائمًا".

  • President Trump Speaks At McDonald’s Impact SummitGetty Images News

    لعبة الجولف.. الشغف الأكبر في حياة دونالد ترامب منذ الشباب

    أخيرًا.. يجب أن نختم تقريرنا بالعشق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في عالم الرياضة؛ وهي لعبة "الجولف".

    وتقول مجلة "Golf Digest" الأمريكية؛ عن عشق ترامب لهذه للعبة: "أنه يحبها أكثر من حبه للمال".

    ويرتبط الرئيس الأمريكي بشكلٍ وثيق مع هذه اللعبة؛ منذ أن مارسها لأول مرة أثناء فترة دراسته في جامعة فوردهام، حيث قال عنها: "هي أكثر من مجرد رياضة.. هي الشغف بعينه".

    وبدأ ترامب في الاستحواذ على عددٍ من ملاعب "الجولف"، أواخر القرن الماضي؛ حيث أنها وصل عددها إلى 17 ملعبًا في مختلف أنحاء العالم، بعضها تستضيف أكبر البطولات.

    وتم مشاهدة دونالد ترامب يلعب "الجولف"، مع أكبر الشخصيات المرموقة في العالم؛ وخاصة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، حيث كانت هذه اللعبة سبب الصداقة القوية بينهما.

    وللمتابع أن يتخيل أن ترامب استخدم لعبة "الجولف"، في مناظرته السياسية ضد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، خلال حملتهما الانتخابية الأخيرة؛ حيث تحداه أنه يمارس هذه الرياضة، أفضل منه.