"مريب جدًا ومثير للشفقة".. دوناروما يتعرض لانتقادات عنيفة بعد خطئه في مواجهة مانشستر سيتي وبورنموث

كان السيتي يتقدم بنتيجة 1-0 خلال فوزه النهائي 3-1 على بورنموث، مع هدف إرلينج هالاند الافتتاحي في الدقيقة 17 الذي وضعهم على طريق استعادة المركز الثاني في الجدول.

مع ذلك، لم يكن بالإمكان الاستهانة بالضيوف أصحاب المستوى المرتفع وسرعان ما عادوا إلى المباراة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى هفوة دوناروما.

بعد 25 دقيقة، فاز بورنموث بركلة ركنية وعندما أرسل سكوت عرضية عائمة باتجاه القائم البعيد، تحرك حارس المرمى لمقابلتها وإبعاد الخطر.

لكن عندما حاول دوناروما إبعاد الكرة بقبضته إلى بر الأمان، أخطأها تمامًا. ارتدت الكرة بشكل ملائم عند أقدام تايلر آدامز، ولم يخطئ نجم منتخب الولايات المتحدة من مسافة قريبة ليطلق الكرة في الشباك.

احتج دوناروما بغضب شديد تجاه الحكم، مدعيًا أنه تعرض لخطأ عند محاولته الوصول للكرة. كان رد فعل سخيفًا، بالنظر إلى أن الحارس لم يتعرض للمس من قبل أي لاعب من بورنموث.