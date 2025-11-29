Jawwy Elite League U21Goal AR
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | من زيدان السعودي إلى كندي الهلال وجواهر الأهلي الضائعة! .. مواهب تستحق المتابعة في الجولة الثامنة

دوري جوّي غني بـ"المواهب السعودية" الرائعة..

ما هي الموهبة؟.. إنها كلمة لها العديد من المعاني والتعريفات المُتشعبة؛ ولكننا يُمكن أن نعتبرها باختصار "مَلَكَة في مجالٍ ما يُهبها الله تعالى لعباده".

وفي مجال كرة القدم هُناك العديد من المواهب، الذين ينتظرون فرصة فقط؛ من أجل إظهار الهبة التي منحهم الله إياها.

هذه الفرصة جاءت إلى العديد من اللاعبين الشباب، في الملاعب السعودية؛ عندما قرر اتحاد الكرة المحلي إطلاق مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

والهدف من هذه المسابقة؛ هي منح اللاعبين الشباب فرصة اللعب على مستوى عالٍ، خاصة في ظل صعوبة تحقيق ذلك مع الفريق الأول بالأندية المختلفة.

وبالفعل.. أسفرت النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة، وتحديدًا بعد مرور 7 جولات فقط؛ عن بروز عدد من اللاعبين الشباب، الذين قد يكون لهم مستقبلًا كبيرًا في الكرة السعودية.

وقبل انطلاق الجولة الثامنة من عمر المسابقة، والمقررة غدًا الأحد "30 نوفمبر 2025"؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

  • دوري جوّي.. مواهب بارزة في كلاسيكو النصر والأهلي

    خلال الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تبرز العديد من المباريات التي تعد بالكثير من المتعة والإثارة الكروية، لعلى في مقدمتها كلاسيكو المملكة بين النصر والأهلي.

    كلاسيكو النصر والأهلي المقرر في الثامنة من مساء غدٍ الأحد - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب نادي الرياض في العاصمة السعودية؛ يأتي في ظروف مُتباينة تمامًا بين الناديين، على مستوى هذه الفئة العمرية.

    نعم.. النصر يُنافس على لقب دوري جوّي للنخبة في نسخته الأولى؛ وذلك باحتلاله "المركز الثالث" في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد "الوصيف" و3 نقاط عن الاتفاق "المتصدر".

    أما الأهلي فيحتل "المركز السادس عشر" في جدول ترتيب دوري جوّي 2025-2026؛ وذلك برصيد 7 نقاط فقط، من انتصارين وتعادل و4 هزائم.

    ورغم هذه الفوارق؛ إلا أن كلاسيكو النصر والأهلي يعد بالكثير من المُنافسة فوق أرضية المستطيل الأخضر، مع اتجاه الأنظار إلى عددٍ من اللاعبين منهم:

    * النصر: مبارك البوعينين وفارس السالم.

    * الأهلي: سيف دارسي.

    البوعينين الذي يجيد في حراسة المرمى، أثبت أن هذا المركز قد يكون مؤمنًا لسنواتٍ طويلة للغاية؛ ليس في نادي النصر فقط، وإنما مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم أيضًا.

    ولم تستقبل شباك النصر إلا هدفين فقط، في 7 جولات من مسابقة دوري جوّي؛ وذلك بفضل تألق البوعينين، الذي أظهر ثباتًا وشخصية كبيرين.

    ويجيد الحارس النصراوي البالغ من العمر 20 سنة، اللعب بالقدمين وبناء الهجمات من الخلف للأمام، إلى جانب تميّزه في التعامل مع عرضيات الخصم وحالات "1 ضد 1"؛ ما يجعله حارسًا عصريًا بحق.

    أما فارس السالم عاشق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي يقوم بتقليد احتفالاته في كل هدف يسجله تقريبًا؛ أثبت موهبة فطرية كبيرة، سواء في المراوغات أو إنهاء الهجمات.

    ويتمتع السالم بمرونة تكتيكية كبيرة؛ تجعله يستطيع اللعب كمهاجم صريح أو تحت رأس الحربة، وكذلك على الجناح.

    وبالمعسكر الآخر.. يبرز اسم سيف شقيق عبدالكريم دارسي، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم المُنتقل إلى عملاق الرياض الهلال، صيف العام الحالي "2025".

    سيف جدد عقده مع الأهلي لمدة موسمين، وذلك مطلع الموسم الحالي؛ ليبدأ في إظهار موهبته الكبيرة فوق أرضية الملعب، بل والحصول على اهتمام الإدارة الفنية للفريق الأول أيضًا.

    ويمتلك دارسي الصغير جودة عالية للغاية، في الدخول من الطرف إلى العمق، مع تسديدات صاروخية؛ مثلما حدث عندما هز شباك الأخدود، في فوز الأهلي (3-0) ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري جوّي للنخبة.

  • ديربي العاصمة.. ثنائية الهلال والشباب تقدّم أسماءً شابة مُلفتة

    ومن كلاسيكو السعودية الكبير بين النصر والأهلي؛ سننتقل بحديثنا إلى قمة أخرى في الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وهي تلك التي تجمع بين الهلال والشباب في ديربي الرياض.

    فريقا العاصمة لا يعيشا أفضل أيامهما في دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ حيث يحتل الهلال "المركز السابع" برصيد 14 نقطة، بينما اكتفى الشباب بحصد 3 نقاط فقط في "الترتيب الثاني والعشرين".

    وحتى مع مركزيهما المُتأخر؛ برز عدد من المواهب في الهلال والشباب بمسابقة دوري جوّي للنخبة، على النحو التالي:

    * الهلال: مشعل الداوود ولؤي العبيدي.

    * الشباب: خالد العنزي.

    العبيدي الذي يجيد في مركز الهجوم، لا يُعد لاعبًا أساسيًا في "هلال تحت 21 عامًا"؛ إلا أنه برز بشدة في مباراة الجولة السابعة من دوري جوّي، خلال التعادل الإيجابي (3-3) مع نادي الخليج.

    وبمواجهة الخليج.. سجل العبيدي هدفين وقدّم العديد من اللمحات المبهرة؛ التي تجعلنا نترقب ظهوره بفارغ الصبر، في لقاء الجولة الثامنة من عمر المسابقة الحديثة.

    وأساسًا العبيدي البالغ من العمر 18 سنة، يمتلك عقلية احترافية ممتازة؛ فهو خريج أكاديمية تورنتو الكندية، ويملك جنسية هذا البلد.

    وبخصوص زميله الداوود فهو وجه ليس بغريب على جمهور فريق الهلال الأول؛ حيث نزل "بديلًا" في الدقيقة الأخيرة ضد نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    والداوود البالغ من العمر 17 سنة فقط، والذي يجيد في مركز قلب الدفاع؛ أحد مُخرجات أكاديمية نادي الهلال، ويمتلك كل المواصفات الجسدية والفنية التي تجعله نجمًا كبيرًا في المستقبل.

    وعلى الجانب الآخر.. يتواجد ظهير أيسر عصري في نادي الشباب اسمه خالد العنزي، سيستحق المتابعة عن كثب؛ حيث يجيد الدخول من الطرف للعمق، إلى جانب المراوغات الرائعة.

  • ثنائي موهوب.. من أكاديمية الأهلي إلى الاتفاق والحزم

    إذا كان على نادٍ ما أن يندم على مواهبه الضائعة، فسيكون عملاق جدة الأهلي بالتأكيد؛ الذي يرى مجموعة من الأسماء التي تتألق في مختلف فرق دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، هم من أبنائه في الأساس.

    في مقدمة هذه المواهب الضائعة من الأهلي؛ كل من زياد الغامدي الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي الاتفاق، وجناح أيسر فريق الحزم خالد عبدالجواد.

    الغامدي انتقل إلى الاتفاق صيف 2025، كجزء من صفقة انضمام الظهير الأيمن محمد عبدالرحمن إلى الفريق الأهلاوي الأول لكرة القدم؛ ليبدأ في إثبات نفسه بقوة، كأحد أقوى الأسماء القادمة في سماء الكرة السعودية.

    وهُناك العديد من المميّزات التي يمتلكها الغامدي؛ أبرزها القيادة والمهارة الكبيرة، وإمكانية اختراق دفاعات الخصم بتوغله من وسط الميدان إلى الهجوم.

    ثم يأتي عبدالجواد الذي يُعد ضمن الأجنحة الفعالة وليس المهارية فقط؛ بمعنى أنه لا يركز على المراوغات فحسب، بل الآتي:

    * أولًا: فتح مساحات إلى الظهير من خلفه.

    * ثانيًا: الدخول إلى العمق للمساعدة في بناء الهجمات.

    * ثالثًا: التمرير إلى زملائه المهاجمين في المساحات الضيقة.

    وما يؤكد العقلية الاحترافية لهذا الموهوب الصغير؛ هو أنه جلب "مدرب بدني شخصي"، لمساعدته على التحسُن في هذا الجانب.

    وكل ذلك يجعلنا متشوقين لانطلاق الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ لرؤية الغامدي في مباراة الاتفاق والفتح، وعبدالجواد في مواجهة الحزم والعدالة.

  • مواهب أخرى.. ثلاثي الاتحاد وزيدان السعودية في المقدمة

     وبعيدًا عن كل المباريات سالفة الذكر؛ نحن سنكون على موعد مع إثارة لا تعرف النهاية أبدًا، في الجولة الثامنة من دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

    الإثارة التي نتحدث عنها هُنا، تتمثل في مجموعة من المباريات النارية؛ على رأسها الاتحاد والقادسية، والتعاون ضد الخليج.

    هاتان المباراتين يجب التركيز عليهما كثيرًا؛ حيث تضم الأندية الأربعة مجموعة من أبرز المواهب، نذكر منهم الآتي:

    * الاتحاد: محمد برناوي، عبدالعزيز الشمري وعمار الغامدي.

    * القادسية: عمار الهاجوج.

    * التعاون: باسم العريني.

    * الخليج: عبدالله زين الدين.

    وإذا ركزنا على الاسم الأول وهو برناوي؛ سنجد أنه أثار ضجة كبرى في الشارع السعودي صيف 2025، عندما انتقل من عملاق الرياض الهلال إلى العميد الاتحادي.

    ويُعد برناوي أحد أبرز المواهب السعودية في مركز الدفاع، وذلك من خلال قراءته الممتازة للكرات، وجرأته الكبيرة في الالتحامات؛ حيث تناشد الجماهير الاتحادية المدير الفني للفريق الأول سيرجيو كونسيساو، للاعتماد عليه أساسيًا في المباريات القادمة.

    ولا يقل الشمري موهبة أبدًا عن برناوي، ولكن في خط المقدمة؛ حيث أنه مهاجم غير تقليدي، يهرب إلى أطراف الملعب ويُشارك في البناء كثيرًا.

    والشمري هو هداف كأس الخليج تحت 20 سنة مع منتخب السعودية؛ حيث يملك إصرارًا كبيرًا للغاية على النجاح، وهو ما يظهر في قصة كفاحه.

    نعم.. هذا اللاعب الذي وُلِد في بلدة صغيرة بحائل، كان يضطر لقطع مسافة أكثر من 90 كيلو للعب مع نادي اللواء، قبل الانضمام إلى الجبلين الذي يبعد 170 كيلو؛ إلى أن اكتشفه الاتحاد بقيادة مديره الرياضي رامون بلانيس، وضمه بشكلٍ رسمي في 2025.

    أما الغامدي فهو أثبت نفسه بقوة في الموسم الحالي؛ كهداف من الطراز الكبير مع الاتحاد، بتسجيله 6 أهداف في 7 جولات من مسابقة دوري جوّي للنحبة.

    ويتساوى الغامدي في "صدارة" هدافي دوري جوّي 2025-2026، مع واحد من أبرز الهدافين في الفئات السنية للمسابقات السعودية - وهو العريني -؛ الذي يقود خط هجوم فريق التعاون تحت 21 عامًا، في الوقت الحالي.

    ونتذكر ما فعله العريني في دوري الشباب السعودي 2023-2024 تحديدًا؛ عندما توّج هدافًا برقم قياسي وقتها "24 هدفًا".

    وبخصوص زين الدين فهو "قنبلة الموسم" في الملاعب السعودية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث أن إبداعه في دوري جوّي للنخبة جعل جمهور الأندية الكبيرة - خاصة الهلال -، تُطالب بالتعاقد معه.

    زين الدين البالغ من العمر 19 سنة فقط، يجيد في مركزي صناعة اللعب والجناح الأيسر؛ ويتمتع بالمهارة والذكاء وخفة الحركة، إلى جانب بنيته الجسدية الممتازة.

    ليس هذا فقط؛ جوهرة الخليج يفعل الغير متوقع في المباريات، مثلما حدث في هدفه ضد الهلال ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    وسجل زيدان هدفًا من زاوية ميتة، بعدما توغل داخل منطقة الـ18 الهلالية؛ حيث ظن الجميع أنه سيرسل كرة عرضية، ولكنه سدد في الشباك.

    وكما قال محللو "stc" هذا اللاعب يحمل من اسمه الكثير، في إشارة إلى الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان؛ حيث أننا أمام موهبة سعودية كبيرة جدًا، يجب الاعتناء به بشكلٍ خاص بالفعل.

  • كلمة أخيرة.. لا تنسوا هذه المواهب عند متابعة الجولة الثامنة!

    وأخيرًا.. يجب أن نُشير إلى مجموعة من المواهب، التي تستحق المتابعة في الجولة الثامنة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك بعد أن برزوا في الأسابيع السبعة الأولى، من عمر المسابقة.

    أبرز هذه المواهب هو حسين الرقواني، مهاجم نادي الرياض؛ الذي يتميّز بانطلاقاته السريعة خلف المدافعين، إلى جانب جرأته في التسديد وكذلك الكرات فوق الحراس.

    ولا ننسى مدافع الجبلين علي المزيد؛ الذي يتمتع بقدرات هائلة للغاية في بناء اللعب من الخلف إلى الأمام، ما يقلل الضغط على باقي زملائه.

    أيضًا هُناك مجموعة من الحراس الذين لفتوا الأنظار، ويستحقوا المتابعة جيدًا؛ أمثال أحمد الرشيدي "الوحدة"، ومحمد البلادي العروبة.

    وفيما يلي.. مباريات أندية هؤلاء اللاعبين وأوقاتها:

    * الأحد "الساعة 17:00".. نيوم ضد الجبلين.

    * الإثنين "الساعة 17:45".. الفيحاء ضد الوحدة.

    * الإثنين "الساعة 17:55".. الخلود ضد الرياض.

    * الإثنين "الساعة 18:05".. الأخدود ضد العروبة.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب. 

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.