Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21Getty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "من جوهرة الهلال الذي أبهر سافيتش إلى رئة النصر".. مواهب تستحق المشاهدة في الجولة 12

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv JawwyGetty/Goal

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 11 جولة ماضية فقط؛ يؤكد أن الفصول القادمة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق الجولة الثانية عشر من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تُلعب على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

اقرأ أيضًا.. دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | جولة 12 مثيرة.. النصر يصارع المتصدر ومحمد الشلهوب في مهمة "الانتقام" لكبار الهلال

  • 4 أسماء "رائعة" في قمة النصر والاتفاق المرتقبة

    على رأس المباريات التي ستخطف الأنظار، في الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك القمة التي ستجمع بين ناديي الاتفاق "المتصدر" والنصر "الثالث"، في العاصمة الرياض. 

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    هذه القمة ستكون مليئة بالمواهب "أصحاب المهارات"، إلى جانب هدافين من العيار الثقيل؛ حيث يكفي أن نُشير إلى المواجهة الخاصة بين جوهرة النصر عبدالرحمن سفياني، وفنان الاتفاق زياد الغامدي.

    سفياني الملقب بـ"يامال السعودية"، يملك كل صفات اللاعب المهاري، الذي يخدم زملاءه فوق أرضية الملعب؛ وهي نفس الصفات التي تُميّز الغامدي، مع فريق الاتفاق تحت 21 عامًا.

    كذلك.. هُناك لاعب برز مؤخرًا في صفوف فريق النصر تحت 21 عامًا؛ وهو متوسط الميدان بسام هزازي أو "رئة العالمي"، والذي يقدّم مجهودًا كبيرًا جدًا فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وفي المقابل.. سيعول الاتفاقيون على تألق حارسهم بلال الدواء، لإيقاف المد الهجومي للنصر؛ حيث أثبت حامي عرين النواخذة أنه من بين الأفضل في مركزه، خلال الجولات الـ11 الماضية من دوري جوّي للنخبة.

    • إعلان

  • ساحر الرياض ضد ثنائي الهلال الذي خطف قلب إنزاجي!

    من ناحيته.. فريق الهلال تحت 21 عامًا بقيادة المدير الفني محمد الشلهوب، والذي يحتل "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة؛ سيكون في مهمة "الانتقام" لكبار الزعيم، عندما يواجه نادي الرياض في الجولة الثانية عشر.

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، سقط في فخ التعادل (1-1) أمام الرياض، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    وفي طريقه لـ"الانتقام" لكبار الهلال؛ سيعول الشلهوب على اثنين من اللاعبين اللذين حظيا باهتمام وإشادة خاصة من إنزاجي أساسًا، وهما: 

    * أولًا: الظهير الأيسر سعد المطيري. 

    * ثانيًا: متوسط الميدان عبدالعزيز هدهود.

    إنزاجي ضم هذا الثنائي إلى قائمة فريق الهلال الأول، في كثير من المباريات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بل أكد أنهما مستقبل الزعيم، في قادم السنوات.

    حتى أن الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول؛ أبدى إعجابًا خاصًا بالمطيري، بعد مشاركة الأخير ضد الحزم في دوري روشن السعودي للمحترفين.

    أما فريق الرياض تحت 21 عامًا؛ فسيضع كل آماله للخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال، على نجمه المتألق سلطان عيسى.

    عيسى الذي يجيد في صناعة اللعب والجناح، ويمتاز بمهارات فنية كبيرة جدًا؛ يمتلك 6 أهداف في رصيده بمسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026، حيث سجل ثلاثية منهم "هاتريك" ضد النجمة في الجولة العاشرة.

  • "هداف الدوري" يخطف الأنظار في مباراتي الاتحاد والأهلي

    عملاقا جدة الاتحاد والأهلي، سيكونان على موعد مع مباراتين ممتعتين في الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك عندما يلتقيان الخلود والتعاون، على التوالي.

    مباراة الاتحاد "الرابع" ضد الخلود الذي يتواجد في "المركز الثالث والعشرين"؛ ستكون متفاوتة تمامًا من حيث الأداء والمستوى بين الفريقين، بمسابقة دوري جوّي للنخبة.

    إلا أنه بالرغم من هذه الفوارق؛ فإن الخلود يمتلك لاعبًا رائعًا في خط المقدمة هو فهد غزواني، الذي لديه رؤية مميزة فوق أرضية الملعب.

    وبالمعسكر الآخر؛ سيكون على اثنين من لاعبي نادي الاتحاد أن يثبتا قيمتيهما الكبيرة ضد الخلود، وهما: "عدنان البشري وفيصل بن نحيت".

    وبخصوص مباراة الأهلي والتعاون، في نفس الجولة من دوري جوّي للنخبة؛ فهي ستكون مليئة بالمواهب السعودية الكبيرة التي تستحق المتابعة بالفعل، على النحو التالي: 

    * الأهلي: موسى آدم وإبراهيم عزام. 

    * التعاون: باسم العريني وتركي الشعيفان.

    ويكفي القول إن باسم العريني، هو هداف دوري جوّي بعد مرور 11 جولة، بتسجيله 9 أهداف كاملة؛ بينما الشعيفان هو لاعب يجمع بين "الذكاء والمهارة"، قادر بهما على كسر أي خط دفاع أمامه.

  • مواهب أخرى في باقي مباريات الجولة 12 من دوري جوّي

    وبعيدًا عن مباريات الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، والتي دائمًا ما تخطف الأنظار سواء في فئة الكبار أو تحت 21 عامًا؛ فنحن سنكون على موعد مع عشرات المواهب، في اللقاءات الأخرى من الجولة 12 بمسابقة دوري جوّي للنخبة.

    أبرز هذه المواهب؛ ثنائي الفتح علي المسعود وسعد الشرفا، اللذين يمتلكان حسًا تهديفيًا كبيرًا للغاية مع تمركز رائع فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    كذلك.. ستكون هُناك مواجهة خاصة بين "فنان الخليج" حسين السلطان ومبدع القادسية عمار الهاجوج؛ وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين، في الجولة 12 من دوري جوّي.

    ويمتلك ثنائي الخليج والقادسية مواصفات أكثر من رائعة؛ على النحو التالي: 

    * أولًا: مهارة رائعة في "1 ضد 1". 

    * ثانيًا: صناعة الفرص بـ"التمريرات السحرية". 

    * ثالثًا: فتح المساحات للزملاء بـ"التحركات الذكية".

    أيضًا.. سيكون عشاق الساحرة المستديرة في المملكة، على موعد مع 3 مواهب بارزة في مباراة الأخدود ونيوم؛ وهم: "الحارس مشاري العوفي، الظهير الأيمن إبراهيم عشي وقلب الهجوم عبدالله آل عجيان".

    ونحن تحدثنا كثيرًا عن آل عجيان "الأخدود"، الذي يحتل وصافة هدافي دوري جوّي للنخبة برصيد 8 أهداف؛ حيث يمتلك كل مواصفات رأس الحربة الرائع، كما أنه مميّز جدًا في استغلال عرضيات زميله عشي.

    وسيكون على عاتق العوفي، أن يحمي عرين فريق نيوم تحت 21 عامًا؛ وهو قادر على ذلك بامتياز، نظرًا لكل ما قدّمه في الجولات الماضية من مسابقة الدوري.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!
  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0