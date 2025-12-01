دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الهلال يرعب منافسيه .. و"هدف نصراوي مثير" يشعل غضب الأهلي في جولة سقوط المتصدرين

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، التي لُعِبت على مدار يومين "الأحد والإثنين" - الموافقين 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025 -، الكثير من المفاجآت الكروية.

هذه المفاجآت تمثلت في تعثر الثلاثي المُتصدر "الاتفاق، الاتحاد والنصر"؛ وسط انتفاضة هائلة لعملاق الرياض الهلال، وتحسُن ملحوظ في مستوى النادي الجدّاوي الكبير الأهلي.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..