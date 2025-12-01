JAWWY Elite League U21social gfx
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الهلال يرعب منافسيه .. و"هدف نصراوي مثير" يشعل غضب الأهلي في جولة سقوط المتصدرين

جولة شهدت الكثير من النتائج والأحداث المثيرة في دوري جوّي للنخبة..

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، التي لُعِبت على مدار يومين "الأحد والإثنين" - الموافقين 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025 -، الكثير من المفاجآت الكروية.

هذه المفاجآت تمثلت في تعثر الثلاثي المُتصدر "الاتفاق، الاتحاد والنصر"؛ وسط انتفاضة هائلة لعملاق الرياض الهلال، وتحسُن ملحوظ في مستوى النادي الجدّاوي الكبير الأهلي.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • سقوط "المتصدرين الثلاثة" في الجولة الثامنة من دوري جوّي

    في الجولة الثامنة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تقابل الاتفاق "المتصدر" مع نادي الفتح، بينما واجه الاتحاد "الوصيف" نظيره القادسية ولعب النصر "الثالث" ضد الأهلي.

    الاتفاق خسر (0-2) أمام ضيفه الفتح؛ في مباراة شهدت السقوط الأول لفارس الدهناء، بمسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

    وعلى مدار الجولات السبع الماضية؛ لم يكن الاتفاق يعرف سوى طعم الانتصارات، حتى اصطدم بالفتح العنيد.

    أما الاتحاد الذي كان أمام فرصة ذهبية لانتزاع الصدارة، بعد سقوط الاتفاق ضد الفتح؛ فقد خسر هو الآخر (1-3) أمام القادسية.

    خسارة الاتحاد جاءت بعد ارتكاب لاعبيه الكثير من الأخطاء؛ ومنها تسجيل عدنان البشري هدفًا في مرماه، في الدقيقة 56.

    وبخصوص كلاسيكو المملكة بين النصر والأهلي؛ فقد نجا العالمي بنفسه، عندما حوّل تأخره بهدف إلى التعادل (1-1).

    وقدّم الأهلي مستوى جيد للغاية لأكثر من 60 دقيقة، حيث سجل هدفًا عن طريق متوسط ميدانه عيد المولد، من "علامة الجزاء" في الدقيقة 45+5؛ قبل أن يُعدل النصر النتيجة بواسطة هدافه عاصم محمد، قبل النهاية بأربع دقائق.

  • صواريخ وتيكي تاكا.. الهلال يحسم ديربي الرياض أمام الشباب

    وعلى جانب آخر.. قدّم نادي الهلال بقيادة مديره الفني الأسطورة محمد الشلهوب، أداءً مبهرًا في ديربي الرياض ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    أداء الهلال ضد الشباب تنوع بشكلٍ كبير؛ ما بين التسديدات الصاروخية والتمريرات القصيرة الممتعة "تيكي تاكا"، مع اللعب في العمق والأطراف.

    ونتيجة لكل ذلك.. فاز الهلال (5-0) على نادي الشباب؛ بأقدام كل من "راكان الجمعان (ثنائية)، عبدالعزيز الجرموش، عبدالله الزيد ولؤي العبيدي".

    الهدفان الأول والثاني بواسطة الجرموش والجمعان، جاءا بـ"تسديدتين صاروخيتين" من خارج منطقة الـ18؛ حيث يُعدان من بين الأفضل في المسابقة الحديثة.

  • إثارة كبيرة في باقي مباريات الجولة الثامنة من دوري جوّي

    وبخلاف المباريات - سالفة الذكر -؛ فقد شهدت باقي لقاءات الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، إثارة كروية كبيرة مع الكثير من النتائج المنطقية؛ باستثناء خسارة التعاون ضد نادي الخليج.

    الخليج بقيادة جوهرته عبدالله زين الدين، من الأندية العنيدة في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ إلا أن الفوز على فريق بحجم التعاون في هذه الفئة (3-0)، يُعد بمثابة المفاجأة.

    ومن ناحيتها.. تعتبر مباراة الخلود والرياض، التي أُقيمت على ملعب نادي البدائع؛ هي الوحيدة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

    وفيما يلي.. باقي نتائج مباريات الجولة الثامنة من دوري جوّي للنخبة:

    * الحزم (1-1) العدالة.

    * النجمة (3-0) البكيرية.

    * ضمك (0-3) الرائد.

    * نيوم (1-0) الجبلين.

    * الفيحاء (1-3) الوحدة.

    * الأخدود (2-1) العروبة.

  • ترتيب دوري جوّي للنخبة بعد نهاية الجولة الثامنة

    رغم تعثرهم جميعًا في الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أن الاتفاق والاتحاد والنصر حافظوا على التواجد في "المراكز الثلاثة الأولى"، بجدول الترتيب.

    وتجمد الاتفاق عند النقطة 21، في "صدارة" جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة؛ متقدمًا بفارق نقطتين فقط عن النصر والاتحاد، صاحبي "المركزين الثاني والثالث" على التوالي.

    والاختلاف الوحيد الذي حصل في "المراكز الثلاثة الأولى"؛ هو أن النصر أصبح ثانيًا بعد تعادله مع الأهلي، بدلًا من الاتحاد الذي تراجع للترتيب الثالث عقب الخسارة ضد القادسية.

    ويتساوى عملاقا الرياض وجدة بنفس عدد النقاط "19"؛ إلا أن العالمي يتفوق بفارق الأهداف فقط، على العميد الاتحادي. 

    لكن.. هُناك نادٍ ثالث وصل إلى النقطة الـ19، بعد نهاية الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي؛ وهو الأخدود الذي يحتل "المركز الرابع"، مُتخلفًا بفارق الأهداف فقط عن النصر والاتحاد.

    أما نادي الهلال الذي بدأ الموسم الرياضي الحالي مُتعثرًا؛ نجح في التقدم إلى "المركز الخامس" برصيد 17 نقطة، وذلك بعد اكتساحه الشباب بخماسية نظيفة.

    بينما تُعاني أندية كبيرة في دوري جوّي 2025-2026، من تذبذب في الأداء والنتائج أو انهيار كامل - حتى الآن على الأقل -؛ نبرز منهم الآتي:

    * نادي القادسية: المركز الثاني عشر بـ11 نقطة.

    * النادي الأهلي: المركز الثامن عشر بـ8 نقاط.

    * نادي الشباب: المركز الثالث والعشرين بـ3 نقاط.

    وكان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ للقادسية والأهلي؛ لولا فوز الأول على الاتحاد في الجولة الثامنة، وتعادل الثاني مع النصر.

  • لقطة مثيرة.. ونجوم لفتوا الأنظار في الجولة الثامنة من دوري جوّي

    هُناك لقطة لفتت الأنظار في الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ كانت في كلاسيكو المملكة بين النصر والأهلي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

    وتمثلت اللقطة في هدف تعادل النصر (1-1)، والذي جاء في الدقيقة 86 من عمر الكلاسيكو؛ حيث انفجر نجوم الأهلي وقائدهم عيد المولد غضبًا، بسبب ما اعتبروه لعبة "غير رياضية" من العالمي.

    وتجاهل نجوم النصر سقوط أحد لاعبي الأهلي على أرضية الميدان، وقاموا بتنفيذ "رمية تماس" بشكلٍ سريع جدًا؛ لتنتهي هذه اللعبة بهدف التعادل، الذي سجله عاصم محمد.

    واعترض نجوم الأهلي من ناحيتهم على حكم المباراة، لسماحه بلعب النصر "رمية التماس" رغم سقوط أحد زملائهم؛ كما غضبوا بشدة من لاعبي العالمي، لعدم تمتعهم بـ"الروح الرياضية".

    وبعيدًا عن هذه اللقطة المثيرة؛ دعونا نؤكد أن هُناك العديد من اللاعبين الذين أثبتوا أنفسهم بشدة، في مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

    أبرز هؤلاء اللاعبين؛ هو نجم الأهلي عمار اليهيبي الذي كان "شعلة نشاط" ضد النصر، وكان مصدر الخطورة الأول على دفاعات الخصم.

    اليهيبي كان وراء "ركلة الجزاء" التي تحصل عليها الأهلي ضد النصر؛ وسجل منها متوسط الميدان عيد المولد، هدف التقدم (1-0) وقتها.

    وبإصابته في الجزء الأخير من المباراة، واضطراره للخروج من أرضية الملعب؛ تأثر أداء الأهلي بشكلٍ كبير للغاية، وضغط النصر بشدة حتى أدرك التعادل. 

    أما في ديربي الرياض بين الهلال والشباب؛ فقد برز اسمين على وجه التحديد من كتيبة الأسطورة محمد الشلهوب، وهما:

    * أولًا: عبدالعزيز الجرموش.

    * ثانيًا: لؤي العبيدي.

    الجرموش أبدع في الجناح وصناعة اللعب بسرعاته ومهارته؛ كما سجل هدفًا صاروخيًا مثلما ذكرنا سابقًا، ومنح فريقه "ركلة جزاء" أيضًا.

    أما العبيدي الذي كان بديلًا في بداية الموسم؛ فبعد تألقه في الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي، ها هو يبدع في الأسبوع الثامن أيضًا بتسجيله هدف وصناعته آخر.

  • إحصائيات مهمة بعد نهاية الجولة الثامنة من دوري جوّي

    الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، كانت غزيرة بالأهداف؛ حيث شهدت تسجيل 32 هدفًا في 12 مباراة، بمعدل 2.7 هدف في اللقاء الواحد.

    وانتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي (0-0) كما ذكرنا، وهي تلك التي كانت بين الخلود والرياض؛ بينما يُعتبر ديربي الهلال والشباب، الأكثر تسجيلًا للأهداف في هذه الجولة.

    ونجحت 8 أندية في الحفاظ على نظافة شباكها في الجولة الثامنة؛ بينما قام لاعبان اثنان بالتسجيل في مرماهما بالخطأ، وهما: "عدنان البشري (الاتحاد) وعمر باعبدالله (ضمك)".

    والسيئ في هذه الجولة حقًا؛ إنها كانت مليئة بالكروت الصفراء والحمراء، حيث يكفي أننا شاهدنا 5 حالات طرد.

    اثنان من الـ5 حالات طرد كانا في مباراة الحزم والعدالة، ومثلهما في لقاء الاتفاق ضد الفتح؛ أما الأخير كان في مواجهة نيوم والجبلين.

    وبخصوص قائمة الهدافين، بعد نهاية الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، فلم يحدث تغيير كبير فيها؛ وذلك على النحو التالي:

    * 1/ باسم العريني (التعاون): 6 أهداف.

    * 2/ عمار الغامدي (الاتحاد): 6 أهداف.

    * 3/ تركي الشعيفان (التعاون): 5 أهداف.

    * 4/ عاصم محمد (النصر): 5 أهداف.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.