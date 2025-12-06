Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | إثارة مُنتظرة في الجولة 9 .. "الحصان الأسود" يزلزل الصدارة ومهمة سهلة للهلال تزيد الضغوط على النصر والاتحاد!

جولة جديدة في دوري جوّي للنخبة تعد بالكثير..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. 

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الثماني الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع انطلاق الأسبوع التاسع.

الأسبوع التاسع من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد "7 ديسمبر 2025"، على أن يُسدل الستار عليه يوم الثلاثاء المقبل.

  • مباريات مثيرة في الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة

    على مدار 3 أيام سنشهد 12 مباراة، تعد بالكثير من المُتعة والإثارة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    أبرز هذه المباريات على الإطلاق؛ اللقاء الذي سيجمع بين الاتفاق والأخدود، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية "الخبر".

    نعم.. هذه المباراة ستخطف كل الأضواء في الجولة التاسعة؛ كونها تجمع الاتفاق "المتصدر" بـ21 نقطة، مع الحصان الأسود الأخدود "الرابع" بـ19 نقطة.

    وعرف فارس الدهناء طعم الهزيمة لأول مرة، في الجولة الماضية من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ بينما يواصل فريق الأخدود التقدم من أسبوعٍ إلى آخر، مع احتمالية خطف "الصدارة".

    أيضًا.. تبرز مباراة عملاق جدة الاتحاد "الثالث"، مع واحد من أعند فرق دوري جوّي للنخبة في الموسم الحالي؛ وهو الحزم.

    الحزم يقدّم مستوى رائع في النسخة الأولى من دوري جوّي؛ حيث يتواجد في "المركز السادس" بـ17 نقطة، أي على بُعد 4 نقاط فقط من الصدارة.

    ومن ناحيته.. سيكون على النصر "الوصيف" الحذر، عندما يُحل ضيفًا على فريق نيوم "المتذبذب"؛ والذي أحيانًا ما يقدّم مستويات جيدة، وفي أحيانٍ أخرى يُعاني بشدة.

    بينما الهلال "الخامس" والذي بدأ يستعيد توهجه الكبير، سيلتقي نادي العدالة الذي يُعاني في المركز "التاسع عشر"؛ وهو الأمر الذي يُسهل مهمة الزعيم كثيرًا، لتشديد الخناق على منافسيه - خاصة النصر والاتحاد -.

    وبخلاف هذه المباريات؛ فنحن سنكون أمام العديد من المواجهات الأخرى المثيرة، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا. 

    وفيما يلي.. مباريات الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

    - 5 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025

    * الأحد "الساعة 14:50".. الخليج ضد الوحدة.

    * الأحد "الساعة 15:25".. البكيرية ضد القادسية.

    * الأحد "الساعة 17:40".. الشباب ضد الجبلين.

    * الأحد "الساعة 17:50".. الرائد ضد الفتح.

    * الأحد "الساعة 20:00".. العدالة ضد الهلال.

    - 6 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر 2025

    * الإثنين "الساعة 15:30".. العروبة ضد التعاون.

    * الإثنين "الساعة 17:25".. الاتفاق ضد الأخدود.

    * الإثنين "الساعة 17:40".. الرياض ضد ضمك.

    * الإثنين "الساعة 17:45".. الفيحاء ضد الخلود.

    * الإثنين "الساعة 20:15".. الأهلي ضد النجمة.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. نيوم ضد النصر.

    - مباراة واحدة تُقام يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025

    * الثلاثاء "الساعة 15:45".. الاتحاد ضد الحزم.

  • مُنافسة قوية على لقب النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    تشهد النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، مُنافسة شرسة للغاية على مراكز المُقدمة؛ حتى الآن على الأقل.

    نادي الاتفاق الذي كان منطلقًا كـ"الصاروخ"، في الجولات السبع الأولى؛ حافظ على صدارته لجدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، رغم هزيمته في الأسبوع الثامن.

    لكن.. هزيمة الاتفاق في الأسبوع الثامن، سمحت للعديد من أندية دوري جوّي للاقتراب منه أكثر؛ ولا يقتصر الحديث هُنا عن النصر والاتحاد صاحبي المركزين الثاني والثالث، فحسب.

    النصر والاتحاد يملكان 19 نقطة في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة؛ حيث يعقبهما مُباشرة كل من الهلال "الخامس" والحزم "السادس"، بنفس الرصيد من النقاط "17".

    وبالتالي.. سنُشاهد أن الفارق بين صاحب المركز السادس والمتصدر، هو 4 نقاط فقط لا غير؛ بل أن التعاون والفتح اللذين يتواجدا في الترتيب السابع والثامن تواليًا، في عمق المنافسة أيضًا بـ16 نقطة.   

    وعلى النقيض.. نجد أندية كبيرة في دوري جوّي 2025-2026، تُعاني بشدة من تذبذب في الأداء والنتائج أو انهيار كامل - حتى الآن على الأقل -؛ نبرز منهم الآتي:

    * نادي القادسية: المركز الثاني عشر بـ11 نقطة.

    * النادي الأهلي: المركز الثامن عشر بـ8 نقاط.

    * نادي الشباب: المركز الثالث والعشرين بـ3 نقاط.

    ورغم تذبذب نتائج القادسية على سبيل المثال؛ إلا أنه لا يزال في مركز يسمح له بلعب "المُلحق"، المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

  • إحصائيات عامة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    خلال الثماني جولات الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لُعِبت 96 مباراة مختلفة؛ أسفرت عن 80 حالة فوز، مقابل 16 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 5 لقاءات فقط، من أصل الـ96 مباراة الماضية، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، التي تشهدها هذه المسابقة الحديثة.

    وتم تسجيل 267 هدفًا إجمالًا، منذ اِنطلاق دوري جوّي وحتى الآن؛ بنسبة تصل إلى 2.8 هدف، في المباراة الواحدة.

    ويُعتبر نادي الهلال هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، في مسابقة دوري جوّي؛ بينما فريق النصر تحت 21 عامًا هو الأقوى دفاعًا، حتى الآن.

    ويوجد فريق واحد في مسابقة دوري جوّي، لم يحقق أي انتصار في المسابقة حتى الآن - هو البكيرية -؛ بينما تتشارك الستة أندية الأولى في جدول الترتيب كونها الأقل هزيمة، وذلك بخسارة واحدة فقط.

    وفيما يلي.. بعض الأرقام المُهمة بعد مرور 8 جولات من دوري جوّي:

    * الأكثر انتصارًا: الاتفاق (7 فوز).

    * الأقل انتصارًا: البكيرية (0 فوز).

    * الأكثر هزيمة: البكيرية والشباب (7 خسارة).

    * الأقل هزيمة: الاتفاق، النصر، الاتحاد، الأخدود، الهلال والحزم (خسارة واحدة).

    * الأقوى هجومًا: الهلال (23 هدفًا).

    * الأضعف هجومًا: ضمك (3 أهداف).

    * الأقوى دفاعًا: النصر (3 أهداف).

    * الأضعف دفاعًا: البكيرية (26 هدفًا).

  • صراع شرس على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة

    جولة بعد أخرى.. تشتعل المُنافسة على "لقب هداف" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ويتساوى باسم العريني، مهاجم نادي التعاون، ونجم عملاق جدة الاتحاد عمار الغامدي، في "صدارة" قائمة هدافي دوري جوّي للنخبة؛ بتسجيل كل منهما لـ6 أهداف، حتى الآن.

    وخلف هذا الثنائي مُباشرة؛ يأتي نجم التعاون الآخر تركي الشعيفان، الذي يملك في رصيده 5 أهداف.

    إلا أن هُناك نجم آخر زحف نحو المُقدمة، في الجولتين الماضيتين تحديدًا من مسابقة دوري جوّي؛ وهو مهاجم نادي النصر عاصم محمد الذي وصل إلى 5 أهداف، بالتساوي مع الشعيفان.

    وبعد هذا الرباعي؛ يظهر عدد كبير للغاية من لاعبي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذين يملكون في رصيدهم 4 أهداف.

    وفيما يلي.. قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا بالتفصيل:

    * 1/ باسم العريني (التعاون) وعمار الغامدي (الاتحاد): 6 أهداف.

    * 2/ تركي الشعيفان (التعاون) وعاصم محمد (النصر): 5 أهداف.

    * 3/ محمد زيد (الهلال)، سعد الشرفا (الفتح)، كريم أحمد (الرائد)، ثامر الخيبري (نيوم)، عبدالله آل عجيان (الأخدود) وخالد عبدالجواد (الحزم): 4 أهداف.

    وبعيدًا عن لغة الأهداف.. أثبت عدد كبير من اللاعبين، موهبتهم الفذة في دوري جوّي للنخبة؛ مثل: حارس النصر مبارك البوعينين، جوهرة الخليج عبدالله زين الدين، متوسط ميدان الهلال راكان الجمعان وغيرهم الكثير.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب. 

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.