Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "خليفة سالم الدوسري على رأسهم" .. 10 مواهب تخطف الأنظار في شهر ديسمبر

دوري جوّي مسابقة مليئة بالمواهب الكروية الرائعة..

"الأندية السعودية تمتلك كنزًا من المواهب".. هذه حقيقة أثبتتها مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.  

stc tv JawwyGetty/Goal

هذه المسابقة التي اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 لأول مرة، قدّمت لنا الكثير من المواهب الكروية المهمة؛ المُنتظر أن تكون عماد المنتخب الوطني السعودي، في الفترة القادمة.

وأساسًا.. الهدف من إطلاق مسابقة دوري جوّي؛ هو إعطاء هذه المواهب فرصة المشاركة في المباريات، وهو ما يتحقق الآن.

وإذا نظرنا إلى شهر ديسمبر فقط؛ سنجد أن دوري جوّي قدّم إلينا 10 مواهب كروية مهمة للغاية، سنستعرضها في السطور القادمة..

  • 10/ جلال السالم – الاتفاق

    أحد النجوم الذي يجب الوقوف عنده، بعد أن لفت الأنظار إليه بقوة في شهر ديسمبر بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ هو مهاجم نادي الاتفاق جلال السالم.

    السالم سجل 3 أهداف في ثلاث مباريات، شارك فيهم مع فريق الاتفاق تحت 21 عامًا، خلال شهر ديسمبر من عام 2025؛ مع كثير من المميّزات الكروية التي أظهرها، على النحو التالي:

    * أولًا: ذكاء كبير في التحرك خلف المدافعين؛ مع استغلال تمريرات زملائه البينية.

    * ثانيًا: لعب دور "المحطة" لزملائه؛ حيث كثيرًا ما يعود إلى منتصف الملعب لاستلام الكرات.

    * ثالثًا: إجادة كبيرة في فتح المساحات إلى زملائه؛ من خلال سحب المدافعين معه.

    وبصفةٍ عامة.. سجل السالم 7 أهداف في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال الجولات الـ11 الماضية.

  • 9/ عمار الغامدي – الاتحاد

    في صفوف فريق الاتحاد تحت 21 سنة؛ هُناك الكثير من المواهب المهمة، والتي قد يكون معظمها معروفًا للجماهير.

    وعلى الرغم من ذلك؛ هُناك لاعب آخر يخطف أنظار الاتحاديين إليه، وذلك بسبب مستواه الكبير في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    من نقصده هُنا؛ هو عمار الغامدي الذي يتألق مع العميد الاتحادي، ويُنافس على "صدارة" هدافي دوري جوّي للنخبة للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الغامدي يمتلك في رصيده 8 أهداف؛ أي على بُعد هدف وحيد فقط من "المتصدر" باسم العريني، مهاجم فريق التعاون تحت 21 عامًا.

    وكان الغامدي أحد نجوم العميد الاتحادي، في شهر ديسمبر 2025؛ حتى مع التذبذب في النتائج، ما بين الفوز والهزيمة.

    ولنا في مباراة الجولة 11 من مسابقة دوري جوّي، أكبر مثال على ذلك؛ حيث سجل هدف الاتحاد الوحيد، في الخسارة (1-4) أمام النصر.

  • 8/ مشاري العوفي – نيوم

    هُناك لاعب يجب الوقوف عنده؛ بعد المستوى الكبير الذي قدّمه في شهر ديسمبر بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وهو مشاري العوفي.

    العوفي يلعب في صفوف فريق نيوم تحت 21 عامًا، ويجيد في مركز الجناح الأيسر وكذلك صناعة اللعب والهجوم؛ ويمتلك العديد من المميّزات، على النحو التالي:

    * أولًا: لاعب بـ3 رئات؛ حيث يُقاتل ويركض ويتحرك في كل مكان، فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: مرونة تكتيكية عالية؛ حيث يستطيع تنفيذ كل ما يُطلب منه، من المدير الفني لنادي نيوم.

    * ثالثًا: مساعدات دفاعية كبيرة؛ حيث لا يبخل بالعودة إلى الخلف، والتغطية على زملائه.

    ولعب العوفي دورًا مهمًا في انتفاضة نيوم الكبيرة، خلال شهر ديسمبر من عام 2025؛ وذلك ضمن منافسات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    نيوم بفضل انتفاضته في شهر ديسمبر؛ ارتقى إلى "المركز السادس" برصيد 22 نقطة، وعلى بُعد 5 نقاط من الاتفاق "المتصدر".

  • 7/ لؤي العبيدي – الهلال

    مفاجأة نادي الهلال الكبيرة وبدون أي مُنازع؛ هو لؤي العبيدي، مهاجم فريق تحت 21 عامًا.

    العبيدي الذي بدأ مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، كلاعب "دكة" ليس أكثر؛ أثبت نفسه في كل مرة ينزل فيها إلى أرضية الملعب، مع تسجيل وصناعة العديد من الأهداف.

    والتألق الذي بدأه العبيدي في شهر نوفمبر، واصل عليه في ديسمبر 2025؛ إلى جانب تشكيل ثنائية مبهرة مع زميله في الهلال، عبدالعزيز جرموش.

    ويُمكننا أن نلخص مميّزات العبيدي الكبيرة؛ والتي أظهرها في مسابقة دوري جوّي للنخبة، على النحو التالي:

    * أولًا: جودة عالية في إنهاء الهجمات داخل الشباك.

    * ثانيًا: الهروب الذكي من الرقابة وفتح المساحات لزملائه.

    * ثالثًا: المهارات التي يحتاجها المهاجم للتخلص من المدافعين.

    ولا زلنا ننتظر المزيد من هذا اللاعب الرائع؛ والذي أصبح تحت أنظار الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

  • 6/ باسم العريني – التعاون

    نحن نتحدث هُنا عن هداف مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    نعم.. باسم العريني، مهاجم نادي التعاون؛ ينفرد حاليًا بصدارة قائمة هدافي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وذلك برصيد 9 أهداف.

    إلا أن حكمنا على العريني بأهدافه فقط، قد يكون ظالمًا بشكلٍ كبير للغاية؛ فهذا اللاعب يقدّم الكثير لفريق التعاون تحت 21 عامًا، على النحو التالي:

    * أولًا: إرباك دفاعات الخصم؛ من خلال تحركاته المستمرة فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: التمركز الجيد وإيجاد الأماكن المناسبة؛ وذلك داخل منطقة الـ18 للفريق المنافس.

    * ثالثًا: الدخول في الالتحامات مع لاعبي الفريق المنافس؛ إلى جانب القتال على كل كرة.

    كل هذه المميّزات أظهرها العريني مع التعاون، خلال شهر ديسمبر 2025؛ حيث كان نجم فريقه وبدون أي منازع، مع تسجيل 3 أهداف في 4 مباريات.

  • 5/ محمد البلادي – العروبة

    واصل محمد البلادي، حارس مرمى نادي العروبة، تألقه الكبير في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك خلال شهر ديسمبر من عام 2025.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    وسواء فاز العروبة أو حتى تعادل أو خسر؛ لا يُمكن أن تمر مباراة واحدة فقط، إلا ونشاهد فيها اسم البلادي من ضمن نجوم اللقاء.

    وأحيانًا كثيرة يتعرض حراس المرمى، في عالم الساحرة المستديرة، إلى ظلمٍ كبير للغاية؛ بمجرد أن ننظر إلى الأهداف التي استقبلتها شباكهم، خلال المباريات.

    لكن.. في كثير من المباريات نجد حراس قد يستقبلون هدفين أو ثلاثة؛ ورغم ذلك يكونون نجوم اللقاء، بلا مُنازع.

    هذا ما فعله البلادي، منذ بداية مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وقام بإكماله في شهر ديسمبر.

  • 4/ سلطان عيسى – الرياض

    لا يُمكن أن نتحدث عن أبرز المواهب، التي أثبتت نفسها في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال شهر ديسمبر؛ دون التطرق للنجم الشاب سلطان عيسى، الذي يجيد في صناعة اللعب والجناح.

    عيسى الذي ينشط في صفوف فريق الرياض تحت 21 عامًا؛ أظهر الكثير من المهارات المهمة التي يحتاجها أي فريق، على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات بالكرة؛ تتمثل في المراوغة والتسديد.

    * ثانيًا: مهارات بدون الكرة؛ تتمثل في فتح المساحات لزملائه بتحركاته الذكية.

    * ثالثًا: مهارات بدون الكرة؛ تتمثل في كيفية الضغط على المنافس وإجباره على الخطأ.

     ويمتلك عيسى 6 أهدف في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ إلا أن تأثيره يفوق بكثير، هز شباك الخصوم.

  • 3/ عاصم محمد – النصر

    رغم أن نتائج فريق النصر تحت 21 عامًا، شهدت تذبذبًا كبيرًا في شهر ديسمبر بمسابقة دوري جوّي للنخبة؛ إلا أن هُناك لاعب ظل يتألق ويثبت نفسه، بشكلٍ كبير للغاية.

    اللاعب الذي نقصده هُنا؛ ليس إلا عاصم محمد، الذي أبدع في جميع مباريات النصر تقريبًا خلال شهر ديسمبر.

    آخر هذه المباريات؛ كانت عندما سجل ثنائية في كلاسيكو السعودية ضد الاتحاد، قاد بهما النصر للفوز (4-1).

    وعاصم ليس بالمهاجم التقليدي، المعروف في عالم الساحرة المستديرة؛ بل هو يمتلك مجموعة من المميّزات الأخرى، على النحو التالي:

    * أولًا: الثنائيات الرائعة فوق أرضية الملعب؛ إلى جانب تبادُل المراكز مع زملائه.

    * ثانيًا: مباغتة دفاعات الخصم؛ من خلال القدوم من الخلف إلى الأمام.

    وحتى الآن.. سجل عاصم 7 أهداف في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ في انتظار انفجاره أكثر، خلال الجولات القادمة.

  • 2/ عبدالله آل عجيان – الأخدود

    يُنظر إلى عبدالله آل عجيان، نجم فريق الأخدود تحت 21 عامًا؛ على أنه مستقبل مركز "قلب الهجوم"، في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

    نعم.. المنتخب السعودي يفتقد للمهاجم "القناص"، في السنوات القليلة الماضية؛ لذلك فإن آل عجيان قد يكون حلًا مهمًا جدًا، إذا واصل على نفس المستوى الفني الكبير الذي قدّمه في شهر ديسمبر تحديدًا.

    ولذلك.. يجب علينا أن نقف على بعض المميّزات المهمة، التي يتمتع بها آل عجيان؛ على النحو التالي:

    * أولًا: إمكانات كبيرة في استغلال أنصاف الفرص؛ لتحوّيلها داخل الشباك.

    * ثانيًا: جودة كبيرة في اللعب بالقدم أو الرأس؛ وهو ما يعطيه تنوعًا هائلًا داخل منطقة الـ18.

    * ثالثًا: رغم أنه مهاجم صريح كما يقول الكتاب؛ إلا أنه أيضًا لديّه قدرات كبيرة على لعب دور "المحطة" لزملائه.

    ويُنافس آل عجيان بقوة على لقب هداف دوري جوّي للنخبة؛ حيث يمتلك 8 أهداف في 11 جولة، حتى الآن.

  • 1/ عبدالعزيز جرموش – الهلال

    عندما يتم ذكر اسم الجناح الشاب عبدالعزيز جرموش؛ فإننا قد نكون أمام "الخليفة الشرعي" للنجم الكبير سالم الدوسري، في صفوف عملاق الرياض نادي الهلال.

    جرموش يمتلك العديد من المميزات، والتي أظهرها في شهر ديسمبر من عام 2025 تحديدًا؛ على النحو التالي:

    * أولًا: قدرات كبيرة على المراوغة؛ خاصة في حالات "1 ضد 1".

    * ثانيًا: جودة كبيرة في صناعة الأهداف وتسجيلها؛ حيث أنه من نوعية الأجنحة الفعالة.

    * ثالثًا: امتلاك ذكاء كبير للغاية داخل منطقة الـ18؛ بدرجة تجبر المدافعين على ارتكاب الأخطاء ضده.

    وإجمالًا.. سجل جرموش 6 أهداف، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك خلال الجولات الـ11 الماضية، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

