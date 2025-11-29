Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | المنافسة تشتعل في الجولة الثامنة! .. حلم الصدارة يُغري النصر والاتحاد وفرصة ذهبية للهلال "المُترنح"

جولة ستشهد الكثير من المباريات النارية في دوري جوّي للنخبة..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات السبع الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع انطلاق الأسبوع الثامن.

الأسبوع الثامن من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد "30 نوفمبر 2025"، على أن يُسدل الستار عليه مساء يوم الإثنين.

  • مباريات مثيرة في الجولة الثامنة من دوري جوّي للنخبة

    على مدار يومين سنشهد 12 مباراة، تعد بالكثير من المتعة والإثارة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    أبرز هذه المباريات؛ كلاسيكو الكرة السعودية بين النصر والأهلي، وديربي العاصمة الذي يجمع الهلال بنادي الشباب.

    أسماء الأندية الأربعة - سالفة الذكر -، تكفي لكي نعلم أن هاتين المباراتين ستشهدان الكثير من المتعة الكروية؛ بغض النظر عن الفوارق النقطية بين الفرق، في جدول ترتيب الدوري.

    ويحتل النصر "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري جوّي، حيث يُنافس بقوة على اللقب في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بينما يترنح الأهلي بشدة، بتواجده في "المركز السادس عشر".

    ويحلم فريق النصر تحت 21 عامًا، باعتلاء "صدارة" الدوري - من بوابة كلاسيكو السعودية -؛ وذلك بالفوز على الأهلي، وتعثر الأندية المُنافسة.

    كذلك.. الهلال "السابع" صاحب المستويات المتذبذبة في دوري جوّي، سيكون أمام فرصة ذهبية لتصحيح المسار؛ عندما يواجه نادي الشباب - الذي يُعاني كثيرًا في الموسم الحالي -، باحتلاله "المركز الثاني والعشرين" في جدول الترتيب.

    وبعيدًا عن هاتين المباراتين، سنكون على موعد مع لقاءاتٍ أخرى لا تقل متعة وإثارة؛ في مقدمتها مواجهة الاتفاق "المتصدر" مع الفتح، والاتحاد "الوصيف" ضد القادسية.

    وفيما يلي.. مباريات الجولة الثامنة من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

    - 6 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025

    * الأحد "الساعة 15:25".. الحزم ضد العدالة.

    * الأحد "الساعة 17:00".. نيوم ضد الجبلين.

    * الأحد "الساعة 17:25".. الاتفاق ضد الفتح.

    * الأحد "الساعة 17:50".. النجمة ضد البكيرية.

    * الأحد "الساعة 18:10".. ضمك ضد الرائد.

    * الأحد "الساعة 20:00".. النصر ضد الأهلي.

    - 6 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025

    * الإثنين "الساعة 17:45".. الفيحاء ضد الوحدة.

    * الإثنين "الساعة 17:50".. التعاون ضد الخليج.

    * الإثنين "الساعة 17:55".. الخلود ضد الرياض.

    * الإثنين "الساعة 18:05".. الأخدود ضد العروبة.

    * الإثنين "الساعة 18:20".. الاتحاد ضد القادسية.

    * الإثنين "الساعة 20:15".. الهلال ضد الشباب.

  • مُنافسة قوية على لقب النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    بالطبع.. لا يزال من المبكر جدًا، تحديد الأندية التي ستصل إلى نهاية مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وهي تنافس على اللقب الغالي.

    لكن رغم ذلك هُناك بعض المؤشرات الأولية، التي ظهرت لعاشق الساحرة المستديرة، عن شكل المنافسة في دوري جوّي للنخبة؛ وذلك بعد مرور أول سبع جولات، من عمر المسابقة.

    نادي الاتفاق على سبيل المثال، أعلن عن نفسه كـ"مرشح قوي" للتتويج باللقب في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بجمعه 21 نقطة من 7 مباريات "العلامة الكاملة"، في صدارة جدول الترتيب.

    أيضًا.. عملاقا جدة والرياض الاتحاد والنصر أكدا قيمتهما الكبيرة في دوري جوّي، كما هو الحال في مسابقات الكبار؛ حيث يحتل العميد "الوصافة" بـ19 نقطة، بينما يأتي العالمي في "المركز الثالث" بـ18 نقطة.

    كما توجد 3 أندية ليست ببعيدة جدًا عن ثلاثي المقدمة؛ وهم "التعاون، الحزم والأخدود" الذين يتساوون في النقاط "16"، في المراكز من الرابع إلى السادس - على التوالي -.

    بينما تُعاني أندية كبيرة في دوري جوّي 2025-2026، من تذبذب في الأداء والنتائج أو انهيار كامل - حتى الآن على الأقل -؛ نبرز منهم الآتي:

    * نادي الهلال: المركز السابع بـ14 نقطة.

    * نادي القادسية: المركز الثالث عشر بـ8 نقاط.

    * النادي الأهلي: المركز السادس عشر بـ7 نقاط.

    * نادي الشباب: المركز الثاني والعشرين بـ3 نقاط.

    ورغم تذبذب نتائج الهلال؛ إلا أنه لا يزال في موقف جيد نسبيًا، حيث يحتل مركز مُؤهل إلى "ملحق" الصعود لربع نهائي دوري جوّي للنخبة.

    إحصائيات عامة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    خلال السبع جولات الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لُعِبت 84 مباراة مختلفة؛ أسفرت عن 71 حالة فوز، مقابل 13 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 4 لقاءات فقط، من أصل الـ84 مباراة الماضية، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، التي تشهدها هذه المسابقة الحديثة.

    وتم تسجيل 235 هدفًا إجمالًا، منذ اِنطلاق دوري جوّي وحتى الآن؛ بنسبة تصل إلى 2.8 هدف، في المباراة الواحدة.

    ويُعتبر نادي الاتفاق هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، في مسابقة دوري جوّي؛ بينما فريق النصر تحت 21 عامًا هو الأقوى دفاعًا، حتى الآن.

    ويوجد فريق واحد في مسابقة دوري جوّي، لم يحقق أي انتصار في المسابقة حتى الآن - هو البكيرية -؛ بينما الاتفاق النادي الوحيد الذي لم يتعثر بالتعادل أو الهزيمة، في السبع جولات الماضية.

    وفيما يلي.. بعض الأرقام المُهمة بعد مرور 7 جولات من دوري جوّي:

    * الأكثر انتصارًا: الاتفاق (7 فوز).

    * الأقل انتصارًا: البكيرية (0 فوز).

    * الأكثر هزيمة: البكيرية، الخلود والشباب (6 خسارة).

    * الأقل هزيمة: الاتفاق والاتحاد (0 خسارة).

    * الأقوى هجومًا: التعاون (20 هدفًا).

    * الأضعف هجومًا: ضمك (3 أهداف).

    * الأقوى دفاعًا: النصر (هدفان).

    * الأضعف دفاعًا: البكيرية (23 هدفًا).

  • صراع شرس على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة

    مثل المُنافسة القوية على لقب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تشهد المسابقة صراعًا شرسًا على لقب "الهداف"، وذلك بعد مرور 7 جولات.

    ويتساوى باسم العريني، مهاجم نادي التعاون، ونجم عملاق جدة الاتحاد عمار الغامدي، في "صدارة" قائمة هدافي دوري جوّي للنخبة؛ بتسجيل كل منهما لـ6 أهداف، حتى الآن.

    وخلف هذا الثنائي مباشرة؛ يأتي نجم التعاون الآخر تركي الشعيفان، الذي يملك في رصيده 5 أهداف.

    ويمتلك 6 لاعبين في دوري جوّي للنخبة، نفس العدد من الأهداف "4"؛ ليحتلوا المراكز من "الرابع وحتى التاسع"، في قائمة الهدافين.

    وفيما يلي.. قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا بالتفصيل:

    * 1/ باسم العريني (التعاون) وعمار الغامدي (الاتحاد): 6 أهداف.

    * 2/ تركي الشعيفان (التعاون): 5 أهداف.

    * 3/ محمد زيد وتركي الغميل (الهلال)، عاصم محمد (النصر)، جلال السالم (الاتفاق)، عبدالله آل عجيان (الأخدود) وخالد عبدالجواد (الحزم): 4 أهداف.

    * 4/ حسان إدريس (الحزم): 3 أهداف.

     وبعيدًا عن لغة الأهداف.. أثبت عدد كبير من اللاعبين، موهبتهم الفذة في دوري جوّي للنخبة؛ مثل: حارس النصر مبارك البوعينين، جوهرة الخليج عبدالله زين الدين وجناح الحزم خالد عبدالجواد.

  • ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب. 

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.