"مؤخرة ميكا تُسبب أزمة" .. سخرية في ستوديو دوري الأبطال من لقطة هدف نجم برشلونة بمرماه أمام تشيلسي

كتيبة إنزو ماريسكا الإنجليزية نجحت في بداية الشوط الأول في إحراز هدفين عن طريق إنزو فيرنانديز، لكن كلاهما تم إلغاءه..

الهدف الأول جاء في الدقيقة الثالثة بعد إطلاق صافرة البداية، حيث سدد فيرنانديز من مسافة قريبة داخل شباك الفريق الكتالوني، لكن أُلغي الهدف بداعي لمسة يد على ويسلي فوفانا.

أما الهدف الثاني، فجاء في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، حيث سدد فرنانديز رأسية في الشباك بعد تنفيذ زميله إستيفاو ويليان لركلة حرة، لكن زميلهما تريفوه تشالوباه كان واقعًا في مصيدة التسلل، ما أدى لإلغائه هو الآخر.

لكن الانفراجة للبلوز أتت في الدقيقة 27 من الشوط ذاته، حيث أرسل الإسباني مارك كوكوريلا عرضية أرضية من الجهة اليمنى، تبعها جول كوندي بتسديدة في الشباك بالخطأ في مرماه، وسط ارتباك داخل منطقة جزاء الفريق الإسباني.

الهدف كان مشكوكًا في صحته، بداعي وقوع كوكوريلا في مصيدة التسلل، قبل أن تُظهر الإعادات سلامة موقفه، ومن ثم احتساب الهدف.