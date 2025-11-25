في ظل وقائع التسلل التي وقع بها لاعبو تشيلسي خلال مواجهة برشلونة بالأمس، سلط ستوديو دوري أبطال أوروبا عبر شبكة "CBS" الضوء تحديدًا على الجدل الذي صاحب الهدف الذي سجله الفرنسي جول كوندي؛ نجم البرسا، بالخطأ في مرماه.
"مؤخرة ميكا تُسبب أزمة" .. سخرية في ستوديو دوري الأبطال من لقطة هدف نجم برشلونة بمرماه أمام تشيلسي
هزيمة ثقيلة لبرشلونة أمام تشيلسي
البلوز بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا استضافوا أمس الثلاثاء، البرسا بقيادة الألماني هانزي فليك، على استاد ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.
وأكرم أصحاب الأرض ضيافة الفريق الكتالوني بزيارة شباكه بثلاثية نظيفة، سجلها الفرنسي جول كوندي "بالخطأ في مرماه"، البرازيلي إستيفاو ويليان والإنجليزي ليام ديلاب في الدقائق 27، 55 و73 من عمر المباراة.
الهزيمة جمدت رصيد برشلونة عند النقطة السابعة في المركز الـ15 بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس.
جدل هدف كوندي
كتيبة إنزو ماريسكا الإنجليزية نجحت في بداية الشوط الأول في إحراز هدفين عن طريق إنزو فيرنانديز، لكن كلاهما تم إلغاءه..
الهدف الأول جاء في الدقيقة الثالثة بعد إطلاق صافرة البداية، حيث سدد فيرنانديز من مسافة قريبة داخل شباك الفريق الكتالوني، لكن أُلغي الهدف بداعي لمسة يد على ويسلي فوفانا.
أما الهدف الثاني، فجاء في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، حيث سدد فرنانديز رأسية في الشباك بعد تنفيذ زميله إستيفاو ويليان لركلة حرة، لكن زميلهما تريفوه تشالوباه كان واقعًا في مصيدة التسلل، ما أدى لإلغائه هو الآخر.
لكن الانفراجة للبلوز أتت في الدقيقة 27 من الشوط ذاته، حيث أرسل الإسباني مارك كوكوريلا عرضية أرضية من الجهة اليمنى، تبعها جول كوندي بتسديدة في الشباك بالخطأ في مرماه، وسط ارتباك داخل منطقة جزاء الفريق الإسباني.
الهدف كان مشكوكًا في صحته، بداعي وقوع كوكوريلا في مصيدة التسلل، قبل أن تُظهر الإعادات سلامة موقفه، ومن ثم احتساب الهدف.
سخرية ستوديو دوري الأبطال
الاستوديو الشهير لمباريات دوري الأبطال، والتي تقدمه المذيعة كايت عبده، وفي ضيافتها الثلاثي تييري هنري، جيمي كاراجر وميكا ريتشاردز، استعرض لحظة التأكد من عدم تسلل كوكوريلا.
كايت عبده بدأت الحديث قائلة: "لم يكن متسللًا بفارق قليل للغاية"، ليرد عليها هنري موجهًا حديثه لميكا ساخرًا: "كنت ستكون متسللًا بمؤخرتك". (يقصد أن كوكوريلا كان ليكون متسللًا لو كانت مؤخرته كبيرة)
الحديث تواصل طابعه الساخر من خطوط التسلل وأجسام اللاعبين، بينما اختتم هنري بالتعليق: "كانت نكتة جيدة، جيدة جدًا!".
الهزيمة الثانية لبرشلونة في دوري الأبطال
فشلت كتيبة هانزي فليك في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالنسخة الحالية من البطولة القارية..
برشلونة كان قد تعادل في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري أمام كلوب بروج البلجيكي بثلاثية لكل منهما، على أرض الأخير.
وقبلها حيث الجولة الثانية من المرحلة نفسها، تلقى البرسا الهزيمة – على أرضه – أمام باريس سان جيرمان؛ بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، بثنائية مقابل هدف وحيد.
فيما حقق الفريق الكتالوني انتصارين فقط خلال الخمس جولات الأولى، الأول كان أمام نيوكاسل الإنجليزي بثنائية مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الأولى، والثاني أمام أولمبياكوس اليوناني بسداسية مقابل هدف وحيد، في الجولة الثالثة.
جدير بالذكر أن برشلونة وصل لنصف النهائي دوري الأبطال في النسخة الماضية (2024-2025)، قبل الهزيمة في الأشواط الإضافية أمام إنتر الإيطالي، الذي خسر النهائي أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة.
وماذا بعد؟
أمام برشلونة ثلاث مباريات متبقية في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، لحسم مصيره من التأهل للدور المقبل..
البداية مع آينتراخت فرانكفورت الألماني في التاسع من ديسمبر المقبل، ثم الخروج لمواجهة سلافيا براج التشيكي في 21 من يناير 2026، وأخيرًا استضافة كوبنهاجن الدنماركي في 28 يناير 2026.
على المستوى المحلي، تشتعل المنافسة هذا الموسم على لقب الدوري الإسباني، وتسبب إهدار ريال مدريد النقاط مؤخرًا في تلاشي الفارق الكبير مع برشلونة في جدول الترتيب.
يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة بعد خوض 13 جولة من عمر المسابقة، علمًا بأن النادي الكتالوني حقق 4 انتصارات من آخر 5 مباريات (خسارة الكلاسيكو فقط).
ويلتقي برشلونة في الجولة الـ14 من الليجا بديبورتيفو ألافيس في 29 من نوفمبر الجاري، قبل أن يخوض قمة الجولة الـ15 باستضافة أتلتيكو مدريد في الثاني من ديسمبر المقبل.