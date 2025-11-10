دليلك للنجاة من توقف نوفمبر 2025: لا مجال للملل.. وقت الحساب في تصفيات المونديال، قمم عربية، ومتعة ترفيهية بعيدًا عن الكرة!

القارة العجوز هي المسرح الأبرز نحن في الجولتين الأخيرتين (9 و 10) من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم هنا يُحسم المتأهلون مباشرة، أو يُجبر الكبار على خوض الملحق المرعب.
لا يوجد منتخب كبير في راحة، والجميع يخوض مباريات رسمية حاسمة لتأمين مقعده في المونديال.
إنجلترا (مهمة تحصيل حاصل)
الحكاية: يخوض منتخب الأسود الثلاثة آخر مباراتين في المجموعة بعد حسم التأهل المباشر.
الخميس 13 نوفمبر: إنجلترا ضد صربيا | 22:45 بتوقيت السعودية (ملعب ويمبلي).
الأحد 16 نوفمبر: ألبانيا ضد إنجلترا | 20:00 بتوقيت السعودية (في تيرانا).
فرنسا (كتيبة مبابي في قمة نارية)
الحكاية: المواجهة الأبرز لفرنسا هي ضد منافسها المباشر أوكرانيا، في مباراة قد تحسم صدارة المجموعة.
الخميس 13 نوفمبر: فرنسا ضد أوكرانيا | 22:45 بتوقيت السعودية (في باريس).
الأحد 16 نوفمبر: أذربيجان ضد فرنسا | 20:00 بتوقيت السعودية.
إيطاليا (الأزوري في مهمة تجنب الملحق)
الحكاية: حامل لقب اليورو السابق لا يريد تكرار مأساة الملحق، ويواجه اختبارًا حاسمًا في ميلانو ضد هالاند ورفاقه، بعد أن وصل لفارق ثلاث نقاط عن الصدارة قبل النهاية بجولتين، ويأمل في نتائج تفيده في آخر المشوار.
الخميس 13 نوفمبر: مولدوفا ضد إيطاليا | 22:45 بتوقيت السعودية.
الأحد 16 نوفمبر: إيطاليا ضد النرويج | 22:45 بتوقيت السعودية (في ميلانو).
ألمانيا (المانشافت لضمان الصدارة)
الحكاية: يسعى المنتخب الألماني لإنهاء التصفيات بقوة وضمان المركز الأول.
الجمعة 14 نوفمبر: لوكسمبورج ضد ألمانيا | 22:45 بتوقيت السعودية.
الاثنين 17 نوفمبر: ألمانيا ضد سلوفاكيا | 22:45 بتوقيت السعودية.
إسبانيا والبرتغال (مباريات حاسمة للكبار)
إسبانيا:
السبت 15 نوفمبر: جورجيا ضد إسبانيا | 20:00 بتوقيت السعودية.
الثلاثاء 18 نوفمبر: إسبانيا ضد تركيا | 22:45 بتوقيت السعودية.
البرتغال (رفاق رونالدو):
الخميس 13 نوفمبر: أيرلندا ضد البرتغال | 22:45 بتوقيت السعودية.
الأحد 16 نوفمبر: البرتغال ضد أرمينيا | 17:00 بتوقيت السعودية.