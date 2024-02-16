دعوه يرحل إلى السعودية .. منظومة كلوب الحديدية أقوى من غياب صلاح والأرقام لا تكذب

الكان وكورونا أبعدوه عن الريدز في أوقات حرجة

بعد حوالي 50 يومًا من الغياب، يعود النجم المصري محمد صلاح، إلى قائمة ليفربول من أجل المشاركة في مباراة برينتفورد المقررة غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصاحب الغياب الأخير لصلاح، جدلًا واسعًا، حيث بدأ برحيله إلى معسكر منتخب مصر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية وسط حالة قلق من جماهير الريدز ومدربهم الألماني يورجن كلوب، الذي تمنى أن يودع الفراعنة البطولة مبكرًا، أملًا في استعادة نجمه الأول في أسرع وقت.

أمنية كلوب تحققت بالفعل وغادر الفراعنة البطولة من دور الـ16، لكن الصدمة الكبرى كانت بعلمه بإصابة صلاح خلال مباراة غانا بدور المجموعات، ليسافر إلى إنجلترا من أجل استكمال علاجه ويعود بعد 48 يومًا من آخر مباراة خاضها مع الفريق والتي كانت أمام نيوكاسل حيث انفجر خلالها وسجل هدفين في فوز الريدز برباعية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الملفت للنظر أن مخاوف كلوب من غياب صلاح في الفترة الأخيرة، تبددت من خلال النتائج الرائعة التي حققها الفريق، خصوصًا في واحدة من أصعب الأوقات التي يمر بها النادي، حيث استطاع أن يخوض في غيابه 8 مباريات، فاز الفريق في 6 مواجهات على آرسنال، فولهام، بورنموث، نوريتش سيتي، تشيلسي وبيرنلي، فيما تعادل مع فولهام (1-1) وخسر مباراة وحيدة أمام آرسنال (1-3).