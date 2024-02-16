درس ريال مدريد وكارثة فاتي .. فيتور روكي ليس مقلبًا لكن على برشلونة الحذر!

اللاعب البرازيلي قدم مستويات مبشرة!

ظهر اللاعب فيتور روكي الوافد الجديد على برشلونة بشكل جيد للغاية مع النادي الكتالوني في الدقائق التي خاضها حتى الآن رفقة بطل الدوري الإسباني.

اللاعب الذي سجل هدفين وهو لم يخض ولو مباراة واحدة أساسيًا حتى الآن مع برشلونة تتوقع جماهير النادي الكتالوني أن يكون نجمها القادم بقوة الذي يمنحها القدرة على المنافسة التي غابوا عنها، بعد أن تخيل البعض أنه مقلبًا جديدًا مثله كمثل هؤلاء الذين جاؤوا ورحلوا دون ترك أي بصمة.

لكن الأمور ليست بتلك البساطة، فروكي بالرغم من تقديمه لمستويات رائعة للغاية إلا أنه لا يزال مرشحًا للفشل، فالأمور داخل النادي الكتالوني لا تسير على ما يرام، والسقوط لا يوجد ما هو أسهل منه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دعونا نستفيض في ذلك من خلال الأسطر المقبلة:

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