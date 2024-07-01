دخل تاريخ اليورو الأسود وحفيظ دراجي أحرجه .. كريستيانو رونالدو ينجو أمام سلوفينيا بـ"سيناريو ليلة ميسي الخالدة"

رونالدو كاد أن يعيش ليلة سوداء جديدة..

"ما أشبه الليلة بالبارحة"؛ فما حدث في مباراة البرتغال وسلوفينيا، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، يشبه إلى حدٍ كبير، ما شهده نهائي كأس العالم "قطر 2022" بين الأرجنتين وفرنسا.

الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وهو الغريم الأزلي لرونالدو؛ يدين بفضل كبير للغاية في التتويج بلقب كأس العالم "قطر 2022"، إلى زميله حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، الذي أنقذ انفرادًا صريحًا في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الإضافي الثاني بالمباراة النهائية أمام فرنسا، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (3-3)، وذلك قبل أن يتألق في ركلات الجزاء.

هذا ما حدث في مباراة البرتغال وسلوفينيا؛ حيث تصدى دييجو كوستا، حارس مرمى "برازيل أوروبا"، لانفراد صريح في الدقيقة 115 من عمر الشوط الإضافي الثاني، ليحافظ على التعادل السلبي (0-0)، قبل أن يتألق في ركلات الجزاء؛ لينقذ رونالدو من ليلة سوداء كبرى، في مسيرته الكروية.

رونالدو أهدر "ركلة جزاء" في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول؛ كادت أن تخرج البرتغال على إثرها من "يورو 2024"؛ لولا تألق كوستا، الذي قاد المنتخب الوطني إلى دور ربع النهائي، بشكل رسمي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وسلوفينيا، ضمن منافسات دور ثمن النهائي..