“دائمًا يغطس”.. الكشف عن كلمات فينيسيوس للحكم بعد سقوط يامال!

حسمت المواجهة الكبرى في جدة 'كسر التعادل' لصالح البلوجرانا، ليتفوق في سجل الكلاسيكو خارج إسبانيا (3 بطولات للبارسا مقابل 2 لريال مدريد).
وبهذا التتويج، أحكم نادي برشلونة قبضته على السجل التاريخي لأبطال كأس السوبر الإسباني، معززاً تربعه على القمة برصيد 16 لقباً (بإضافة نسخة 2026)، إضافة إلى حلوله وصيفاً في 12 مناسبة.
بينما تجمد رصيد الغريم التقليدي ريال مدريد عند 13 لقباً في المركز الثاني. وتشتد المنافسة في المراكز التالية، حيث يتقاسم أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا المركز الثالث بـ 3 ألقاب لكل منهما، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد لقبين فقط رغم خوضه النهائي 7 مرات (خسر 5 منها). وتضم قائمة الأندية المتوجة بلقب وحيد كلاً من فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.
وبالنظر إلى السوابق التاريخية، فإن الفريق المنتصر في هذه المباراة سيكون مرشحًا قويًا للظفر بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم، حيث اكتسبت هذه المواجهة أهمية استراتيجية تجاوزت مجرد التتويج بالكأس؛ إذ أصبحت البطولة مؤشراً حقيقياً لمسار الموسم، ورسخت هيمنة برشلونة الحالية.
تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر تطبيقها.