دارمشتات وبايرن ميونخ | احذر أرتيتا.. إعصار هاري كين اجتاح البوندسليجا في طريقه لإنهاء اللعنة!

الأرقام القياسية وُجدت ليحطمها!

حقق بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على مضيفه دارمشتات بنتيجة (5-2) مساء اليوم السبت ضمن 26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورغم تقدم أصحاب الأرض بهدف طريق تيم سكارك في الدقيقة 29، إلا أن جمال موسيالا عاد بهدف التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 36، قبل أن يحرز هاري كين التقدم في الدقيقة 45+1.

في الشوط الثاني، سجل موسيالا الهدف الثالث للبايرن في الدقيقة 64، قبل أن يضيف البديل سيرج جنابري الهدف الرابع في الدقيقة 74.

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ووقع البديل ماتيس تيل على بصمة البايرن الخامسة في الدقيقة 90+3، قبل أن يحرز السويدي الشاب أوسكار فيلهلمسون الهدف الثاني لدارمشتات في الدقيقة 90+5.

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني خلف باير ليفركوزن المتصدر برصيد 67 نقطة والذي سيواجه مضيفه فرايبورج غدا الأحد، بينما تجمد رصيد دارمشتات عند 13 نقطة في المركز الأخير، مع تبقي 8 جولات على نهاية المسابقة.