Gill Clark و بلال محمد

خوفًا من ضياع حلم الدوري .. رسالة حماسية من رونالدو إلى لاعبي النصر بعد السقوط أمام القادسية

النصر في موقف صعب...

تأخر نادي النصر بفارق أربع نقاط عن الهلال متصدر دوري روشن السعودي، بعد خسارته بهدفين لهدف أمام القادسية، مساء اليوم الخميس.

وبالرغم من الخسارة، إلا أن كريستيانو رونالدو، نجم النصر نجح في تسجيل أول أهدافه في عام 2026 من ركلة جزاء في المباراة ليقلص الفارق هدف، لكن ذلك لم يكن كافياً، حيث خسر فارس نجد للمباراة الثانية على التوالي، ومع ذلك، يرفض رونالدو الاستسلام في سعيه للفوز بأول لقب له مع النصر.

  • معاناة النصر بعد البداية المميزة

    حقق نادي النصر بداية رائعة لموسم 2025-26 من دوري روشن، بعد صيف شهد تجديد رونالدو عقده مع النادي لمدة عامين. ومع ذلك، فقد الفريق صدارة الترتيب في الأسابيع الأخيرة بعد تعرضه لانخفاض في مستواه. حقق النصر فوزًا واحدًا فقط في آخر أربع مباريات في الدوري، ويحتاج إلى تعويض الفارق إذا أراد المنافسة على اللقب. لم يفز رونالدو بأي لقب كبير منذ انضمامه إلى النصر في ديسمبر 2022، لكنه يؤكد أن رغبته في الفوز بالألقاب لا تزال قائمة.

    وقال الأسطورة البرتغالية، في تصريحات سابقة، عن حلمه بتحقيق الألقاب مع النصر لصحيفة "عرب نيوز": "من الصعب التنافس مع فرق مثل الهلال والاتحاد، لكننا ما زلنا موجودين، وما زلنا نضغط ونقاتل. كرة القدم هكذا؛ هناك لحظات جيدة ولحظات سيئة، لكن الأهم هو أن تكون محترفًا، وأن تضغط بقوة، وأن تحترم النادي، وأن تحترم عقدك، وأن تؤمن بأن الأمور ستتغير. بالنسبة للنصر، سنواصل الضغط للفوز بمزيد من الألقاب".

  • رسالة رونالدو

    فريق رونالدو يتأخر الآن بأربع نقاط عن الهلال في جدول الترتيب، لكن صاروخ ماديرا أرسل رسالة حماس إلى زملائه بعد آخر هزيمة لفريقه. حيث نشر النجم البرتغالي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستاجرام": "هذه المعركة لم تنته بعد. سنواصل العمل وسننهض معًا!"

  • خطوة جديدة نحم الحلم الأكبر

    على الرغم من هزيمة النصر يوم الخميس، إلا أن رونالدو سجل هدفاً ليقترب خطوة أخرى من تحقيق طموحه بتسجيل 1000 هدف في مسيرته. رفع رونالدو رصيده إلى 958 هدفاً بفضل هدفه الأخير من ركلة جزاء، ليصبح على بعد 42 هدفاً فقط من الرقم السحري. تحدث رونالدو مؤخراً عن هدفه هذا، ولا يزال مصراً على أنه سيحققه.

    وقال في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" في دبي: "شغفي كبير وأريد الاستمرار. لا يهم أين ألعب، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا. أستمتع دائمًا بلعب كرة القدم وأريد الاستمرار. تعرفون ما هو هدفي. أريد الفوز بالبطولات وأريد الوصول إلى ذلك الرقم 1000 هدف الذي تعرفونه جميعًا. سأصل إلى هذا الرقم بالتأكيد، إذا لم أصب بأي إصابة".

    ديربي من أجل الصدارة

    سيستعد النصر ورونالدو الآن لمواجهة حاسمة ضد متصدر الدوري الهلال. يلتقي الفريقان يوم الاثنين في مباراة من المرجح أن يكون لها تداعيات كبيرة على سباق اللقب. يدرك رونالدو وزملاؤه أنهم يستطيعون تقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة فقط في حالة الفوز، لكن فوز الهلال سيجعل فريق سيموني إنزاجي يتقدم بفارق سبع نقاط عن النصر ويضعه في صدارة السباق على اللقب، بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه.

