خوفًا من ضياع حلم الدوري .. رسالة حماسية من رونالدو إلى لاعبي النصر بعد السقوط أمام القادسية

تأخر نادي النصر بفارق أربع نقاط عن الهلال متصدر دوري روشن السعودي، بعد خسارته بهدفين لهدف أمام القادسية، مساء اليوم الخميس.

وبالرغم من الخسارة، إلا أن كريستيانو رونالدو، نجم النصر نجح في تسجيل أول أهدافه في عام 2026 من ركلة جزاء في المباراة ليقلص الفارق هدف، لكن ذلك لم يكن كافياً، حيث خسر فارس نجد للمباراة الثانية على التوالي، ومع ذلك، يرفض رونالدو الاستسلام في سعيه للفوز بأول لقب له مع النصر.