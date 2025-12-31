"تجميد صلاحيات صديق كريستيانو رونالدو" .. النصر يفاجئ جماهيره بقرارات جديدة

اتخذ مجلس إدارة شركة نادي النصر، قرارات مثيرة للجدل؛ وذلك بعد الأزمات التي تعرض لها العالمي، مؤخرًا.

أبرز هذه الأزمات؛ قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ"حرمان" النصر من التعاقدات، قبل حل الأزمة في الأيام الماضية.

وظل قرار حرمان النصر من التعاقدات "غامضًا"، حتى بعد حل الأزمة نهائيًا؛ حيث تضاربت الأنباء بشأن السبب الحقيقي، وهل هي مستحقات قديمة من صفقة الإسباني إيمريك لابورت أو غيرها.