أحمد فرهود

"تجميد صلاحيات صديق كريستيانو رونالدو" .. النصر يفاجئ جماهيره بقرارات جديدة

مفاجآت النصر لا تنتهي أبدًا..

اتخذ مجلس إدارة شركة نادي النصر، قرارات مثيرة للجدل؛ وذلك بعد الأزمات التي تعرض لها العالمي، مؤخرًا.

أبرز هذه الأزمات؛ قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ"حرمان" النصر من التعاقدات، قبل حل الأزمة في الأيام الماضية.

وظل قرار حرمان النصر من التعاقدات "غامضًا"، حتى بعد حل الأزمة نهائيًا؛ حيث تضاربت الأنباء بشأن السبب الحقيقي، وهل هي مستحقات قديمة من صفقة الإسباني إيمريك لابورت أو غيرها. 

    تجميد صلاحيات "صديق" كريستيانو رونالدو في النصر

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الأربعاء، عن أن مجلس إدارة شركة النصر قرر بـ"الأغلبية"؛ تجميد صلاحية الرئيس التنفيذي البرتغالي خوسيه سيميدو، والذي يرتبط بعلاقة قوية للغاية مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.

    وأعلنت الصحيفة أن النصر، سحب أيضًا صلاحيات "الصرف المالي" من جميع الأفراد؛ مع التأكيد على عدم قبول أي طلبات في هذا الشأن، دون موافقة اللجنة التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة.

    ولم تذكر الصحيفة أسباب هذه القرارات؛ إلا أن صدورها بعد أزمة "حرمان" النصر من التعاقدات، يجعل هُناك احتمالية للربط بينهما.

    وأساسًا.. يُقال إن قرار "الحرمان" من التعاقدات؛ كان بسبب مشكلة إدارية، في تحويل بعض الدفعات المالية - دون تحديدها -.

    ورغم أنه تم حل الأزمة سريعًا؛ إلا أن سمعة النصر الدولية اهتزت، خاصة في ظل امتلاك النادي لاعبًا أسطوريًا بحجم رونالدو.

    الكشف عن الشخصية التي ستتولى مهام النصر "التنفيذية والمالية"

    واستكمالًا لخبرها.. تحدثت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الأربعاء، عن الشخص الذي سيتولى جميع مسؤوليات الرئاسة التنفيذية، إلى جانب صلاحيات الصرف المالي في نادي النصر.

    هذا الشخص وفقًا لما ذكرته الصحيفة؛ هو الأمين العام الحالي للنصر محمد السكيت، والذي تم إخباره بالأمر عبر بريده الإلكتروني.

    من هو خوسيه سيميدو "صديق" كريستيانو رونالدو؟

    خوسيه سيميدو البالغ من العمر 40 سنة، والذي وُلِد في مدينة سيتوبال البرتغالية، يرتبط بـ"علاقة صداقة قوية" مع الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ منذ أن كانا معًا، في الفئات السنية للعملاق البرتغالي سبورتنج لشبونة.

    وتجلت هذه الصداقة الكبيرة بين الثنائي البرتغالي؛ عندما كان رونالدو "أول الداعمين" لسيميدو، بعد وفاة زوجته المفاجئة.

    وكرويًا.. أجاد سيميدو في مركز خط الوسط المدافع؛ حيث يمتلك تجربة بدأت من أكاديمية سبورتينج لشبونة، مرورًا بفريق كالياري الإيطالي وناديي تشارلتون أثلتيك وشيفيلد وينزداي الإنجليزيين، وانتهاءً بفيتوريا سيتوبال البرتغالي.

    وأعلن سيميدو اعتزاله كرة القدم نهائيًا، مطلع عام 2023؛ قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي للنصر يوم 17 يوليو الماضي، باختيار من صديق طفولته رونالدو.

    أيضًا.. مثّل سيميدو جميع الفئات السنية للمنتخب البرتغالي، ولكنه لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول؛ حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

