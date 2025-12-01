Getty Images Sport
خسر مليون يورو ولكن.. برشلونة "متفائل" بالحصول على دفعة مالية "كبيرة" من فيتور روكي!
برشلونة يواصل "إجراء الحسابات" بخصوص فيتور روكي
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة يواصل إجراء الحسابات بخصوص فيتور روكي، علمًا بأن الفريق الكتالوني خسر إمكانية تحصيل مليون يورو بعد هزيمة بالميراس في نهائي "كوبا ليبرتادوريس" ضد فلامينجو (كان منصوص عليها ضمن المتغيرات في عقد اللاعب)، لكنه لا يزال لديه المزيد من المتغيرات المعلقة للتنفيذ في صفقة انتقال المهاجم البرازيلي الشاب.
البارسا يستعيد ما أنفقه في صفقة روكي
لقد استعاد برشلونة تقريباً الاستثمار الذي قام به في عام 2023 من أجل اللاعب، حيث دفع 30 مليون يورو بالإضافة إلى 31 مليوناً أخرى في متغيرات لم تتحقق. وفي صفقة انتقاله إلى بالميراس، حصلت المؤسسة الكتالونية على 25.5 مليون كدفعات ثابتة يمكن أن تزيد إذا تم استيفاء سلسلة من المتطلبات.
ضمن برشلونة الحصول على 20 في المائة من أي بيع مستقبلي للمهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، وبالتالي يمكنه أن يطمح للحصول على خمسة ملايين، مع الأخذ في الاعتبار ما دفعه بالميراس.
بعبارة أخرى، إذا تم تأكيد عملية انتقال جديدة، فسيكون قد استرد بالفعل إجمالي الاستثمار البالغ 30 مليوناً الذي دفعه في عام 2023، حسب "ماركا".
لكن هذا المبلغ قد يزداد أكثر. يمكن لبرشلونة الحصول على أربعة ملايين أخرى في السنوات الأربع المقبلة (وقع عقداً حتى عام 2029) مقابل الشروط الأخرى التي أتمها في انتقاله في شهر فبراير الماضي: أن يكون اللاعب من بين أفضل ثلاثة لاعبين في "المونديال" (كأس العالم)؛ وأن يلعب 60 في المائة كحد أدنى من المباريات كأساسي؛ والألقاب التي يحتفل بها بالميراس..
فيتور روكي يعود للابتسام في بالميراس
يبدو أن المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي (20 عاماً) قد نجح أخيراً في نفض غبار تجربته الأوروبية المتعثرة، معيداً اكتشاف حاسته التهديفية بقميص بالميراس. منذ انتقاله الدائم من برشلونة في فبراير 2025، قدّم "النمر" أوراق اعتماده كركيزة لا غنى عنها في تشكيلة أبيل فيريرا، حيث تشير الإحصائيات الإجمالية إلى مشاركته في 55 مباراة بجميع المسابقات مع "فيرداو"، ساهم خلالها بـ 25 هدفاً (20 تسجيلاً و5 تمريرات حاسمة).
هذه الأرقام تعكس تحولاً جذرياً في مسيرة اللاعب مقارنة بفترته "الخافتة" في كتالونيا (شارك فقط في 353 دقيقة وسجل هدفين فقط في 16 مباراة) أو إعارته المتذبذبة مع ريال بيتيس (7 أهداف في 33 مباراة).
توهج روكي كان لافتاً في الدوري البرازيلي بتسجيله "هاتريك" أمام إنترناسيونال وثنائيات حاسمة ضد سانتوس وبراجانتينو، قادته ليكون عنصراً فاعلاً في وصول فريقه لنهائي كوبا ليبرتادوريس، رغم الخسارة المريرة في المشهد الختامي أمام فلامينجو. ورغم صغر سنه، راكم روكي خبرات واسعة، شملت المشاركة مؤخراً في كأس العالم للأندية، ليثبت أن خطوة العودة للديار كانت طوق النجاة الذي أعاد إحياء مسيرة أحد أبرز المواهب البرازيلية، وربما تفتح له أبواب العودة للمنتخب البرازيلي الأول بشكل أوسع مستقبلاً.
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
بعيدًا عن روكي، استغل برشلونة تعثرات غريمه التقليدي بأفضل طريقة ممكنة، لينقض على صدارة الليجا برصيد 34 نقطة بعد فوزه المقنع على ديبورتيفو ألافيس (3-1).
يعيش النادي الكتالوني حالة من التوهج الهجومي المحلي الكاسح، حيث حصد العلامة الكاملة في آخر ثلاث جولات مسجلاً 11 هدفاً (ضد ألافيس، بيلباو، وسيلتا فيجو)، ليمحو بذلك جزئياً آثار السقوط الأوروبي القاسي أمام تشيلسي (0-3).
ومع ذلك، لا يملك "البلوجرانا" رفاهية الاحتفال، إذ يدخل الفريق فيما يمكن تسميته "نفق ديسمبر المظلم"؛ البداية غداً الثلاثاء في قمة نارية لفك الاشتباك ضد صاحب المركز الرابع أتلتيكو مدريد، تليها رحلة محفوفة بالمخاطر لمواجهة ريال بيتيس، قبل العودة للمعترك الأوروبي الحاسم ضد فرانكفورت.
شهر ديسمبر سيكون اختباراً حقيقياً لقدرة الفريق على الصمود، خاصة أن الفارق بين المتصدر والرابع (أتلتيكو) هو 3 نقاط فقط، مما يعني أن أي زلة قد تكلف الفريق مركزه.
