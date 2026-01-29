أحمد عيد مدربًا لريال مدريد وماذا تفعل الفوطة في برشلونة؟ كوميكس ليلة الإثارة والحسم بدوري أبطال أوروبا

تابعنا معًا واحدة من أكثر الليالي إثارة وإمتاعًا في دوري أبطال أوروبا، لأن ليلة الأربعاء 28 يناير في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري جاءت عكس التوقعات تمامًا والضحية الأكبر كان ريال مدريد.

18 مباراة في نفس التوقيت، وجبة دسمة ومرهقة لعشاق اللعبة في مختلف أنحاء العالم، شهدت العديد من التقلبات، بداية من اقتراب برشلونة من اللجوء للملحق والخروج من أول 8 مراكز، قبل أن تنقلب الطاولة تمامًا، ويقع ريال مدريد بنفس الفخ بعد خسارته 4/2 أمام بنفيكا بقيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو.

آرسنال احتفظ بالعلامة الكاملة، بينما واصل أنطونيو كونتي كوارثه الأوروبية ونابولي آخر ضحاياه، وأما في أنفيلد، فقد سحق ليفربول ضيفه كاراباج 6/0 ليصعد بشكل مباشر، عكس إنتر الذي سيلجأ للمرحلة الفاصلة رغم فوزه 2/0 على بوروسيا دورتموند.

هنا تحدثنا عن تلك الليلة بصورة أكثر جدية، ولكن لأن السخرية جزء من كرة القدم، دعونا نستعرض أبرز "الكوميكس" التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تلك الملحمة ..