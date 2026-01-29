Goal.com
علي سمير

أحمد عيد مدربًا لريال مدريد وماذا تفعل الفوطة في برشلونة؟ كوميكس ليلة الإثارة والحسم بدوري أبطال أوروبا

سخرية واسعة من هزيمة ريال مدريد في ليلة حافلة بالمباريات

تابعنا معًا واحدة من أكثر الليالي إثارة وإمتاعًا في دوري أبطال أوروبا، لأن ليلة الأربعاء 28 يناير في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري جاءت عكس التوقعات تمامًا والضحية الأكبر كان ريال مدريد.

18 مباراة في نفس التوقيت، وجبة دسمة ومرهقة لعشاق اللعبة في مختلف أنحاء العالم، شهدت العديد من التقلبات، بداية من اقتراب برشلونة من اللجوء للملحق والخروج من أول 8 مراكز، قبل أن تنقلب الطاولة تمامًا، ويقع ريال مدريد بنفس الفخ بعد خسارته 4/2 أمام بنفيكا بقيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو.

آرسنال احتفظ بالعلامة الكاملة، بينما واصل أنطونيو كونتي كوارثه الأوروبية ونابولي آخر ضحاياه، وأما في أنفيلد، فقد سحق ليفربول ضيفه كاراباج 6/0 ليصعد بشكل مباشر، عكس إنتر الذي سيلجأ للمرحلة الفاصلة رغم فوزه 2/0 على بوروسيا دورتموند.

هنا تحدثنا عن تلك الليلة بصورة أكثر جدية، ولكن لأن السخرية جزء من كرة القدم، دعونا نستعرض أبرز "الكوميكس" التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تلك الملحمة .. 

  • وجه أنطونيو كونتي بعد إنهاء مرحلة الدوري من دوري الأبطال في المركز الثلاثين خلف سان خيلواز وبافوس

  • فيكتور أوسيمين في تركيا مختلف تمامًا عن نسخة دوري الأبطال

  • رحلة للبحث عن ترتيب ريال مدريد

  • ماذا تفعل الفوطة في دوري أبطال أوروبا؟

  • تروبين "الخارق" في الدقيقة 98 أمام ريال مدريد

  • جماهير ريال مدريد اعتقدت أن فريفها سيتأهل مباشرة لدور الـ16 بينما يلعب برشلونة الملحق، كيف الحال الآن؟

  • إلى أين يركض ديمبيلي؟

  • مانشستر يونايتد يشاهد من بعيد

  • كيف شاهدنا ليلة دوري الأبطال؟

  • ArbeloaGoal Ar / Social

    ألفارو أربيلوا أم أحمد عيد؟

    هل استعان ريال مدريد بالممثل المعروف بعد رحيل تشابي ألونسو؟

  • ماذا يفعل راؤول أسينسيو؟

  • تروبين ليس أقل من فينيسيوس

  • أعيدوا السبيشال ون إلى ريال مدريد

  • برشلونة احتاج لمنقذه قبل قلب النتيجة أمام كوبنهاجن

